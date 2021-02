2 purok leader, pinagbabaril ng riding in tandem sa QC; 1 patay, 1 sugatan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dead on the spot ang isang purok leader habang sugatan naman ang isa pa matapos silang pagbabarilin ng apat na lalaki sakay ng 2 motorsiklo sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City Miyerkoles.

Kinilala ni Police Corporal Randy Narciso ng QCPD Station 6 ang napatay na biktima na si Nicanor Perez, 52 anyos, habang sugatan naman ang kasamahan niya na si George Dagopioso. Pawang mga purok leader sa lugar ang dalawang lalaki.

Lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Batasan Police na nag-uusap ang dalawang biktima sa kanto ng Kalayaan B Street at Kaibigan Street nang pagbabarilin sila ng dalawang riding-in-tandem bandang alas-10 ng gabi.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan at ulo si Perez na nagresulta sa kaniyang agarang pagkamatay. May tama naman ng bala sa binti si Dagopioso, at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital.

Patuloy pang iniimbestigahan ang posibleng motibo sa likod ng pamamaril pero isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya ang posibilidad na may mga nakaaway ang dalawang lalaki dahil sa kanilang trabaho bilang mga purok leader.

Hindi bababa sa sampung basyo ng hindi pa tukoy na kalibre ng baril ang nakalap ng SOCO sa pinangyarihan ng krimen.