Bagaman bumubuti na ang sitwasyon sa Pilipinas, nagpaalala ang Department of Health (DOH) na maghinay-hinay sa pagsabing "endemic" o karaniwang sakit ang COVID-19, lalo't ang turing pa rin ng World Health Organization dito ay pandemic.

"Bumababa ang kaso pero we cannot still say that it’s endemic already kasi mayroon pang ibang factors. Katulad noon, kailangan mataas ang immunity ng isang lugar," paliwanag ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"'Yong immunity nakukuha natin, of course, vaccination is very important and of course mayroon ding natural immunity kapag nagkakasakit 'yong mga tao," ani Vergeire.

Ayon din kay Vergeire, kailangang mababa rin at katanggap-tanggap ang bilang ng mga namamatay sa sakit.

Kamakailan ay ibinaba na sa "moderate" ang risk classification ng Pilipinas para sa COVID-19.

Batay sa datos ng DOH na binabantayan ng OCTA Research, lumalabas base sa ginagamit na indicators na ang mga lungsod ng Angeles, Dagupan, Lucena, Olongapo at Naga ay "moderate" risk na rin.

Negatibo na umano ang growth rate sa nasabing mga lungsod at mas mababa na rin ang reproduction number.

Inaasahang mas bubuti pa ang mga binabantayang numero sa iba pang mga lugar sa mga susunod na araw.

Hindi pa man magawa ng Pilipinas sa ngayon ang ginagawa ng ibang bansang pag-alis sa pandemic health protocols, sinabi ni Vergeire na nagpaplano na ang pamahalaan ng mga hakbang sa oras na posible nang maalis ang "pandemic stage" ng COVID.

"We are discussing but we don’t really want to define it as an exit strategy because everything is still evolving, we are still not certain. Pero mayroon na tayong parang transition plan," ani Vergeire.

Para naman kay Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin, kung may dapat mang manatili kahit mababa na ang COVID-19 cases, ito ang pagsusuot pa rin ng face mask at pagsunod sa physical distancing.

"Ang new normal natin, baka kailangan nating ilagay sa isip natin 'yong pagsusuot ng mask at 'yong pag-maintain ng physical distancing para sa gano'n makakaiwas tayo sa nakakahawang sakit," ani Limpin.

Ayon din kay Vergeire, posibleng maisailalim sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang mga rehiyon sa Pilipinas, kasama ang National Capital Region.

Pero hindi lang bilang ng kaso at health care utilization rate ang titingnan sa ilalim ng Alert Level 1.

"Ang additional metrics para maging Alert Level 1, kailangan mataas ang vaccination coverage... 'Yong safety seals certification, kailangan may percentage ng establishments na mayroong certified safety seal," ani Vergeire.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 8,702 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 3,585,461 kaso, kung saan 153,335 ang active cases o may sakit pa rin.