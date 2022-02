Inumpisahan na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga botika sa Cebu City, Pebrero 2, 2022. Annie Perez

Sinimulan nitong Miyerkoles ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga botika sa Cebu City bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting sa vaccination efforts sa bansa.

Unang binuksan ang mga pharmacy sa Lahug at Fuente Osmena, na tumanggap ng mga may edad 18 hanggang 59, para sa bakunahan.

Target ng lokal na pamahalaan na gawin ding vaccination site ang mga botika sa loob ng mall.

Tuloy naman ang bakunahan sa iba-ibang mall, hotel at gymnasium sa lungsod maging sa city hall.

Sa isang pahayag, pinasalamatan ni vaccine czar Carlito Galvez ang Rose Pharmacy sa Cebu City sa pagsali sa COVID-19 vaccination drive.

"You are now among the growing number of drugstores in the country that have participated in this innovative program," ani Galvez.

"Darating ang araw na ‘pag commercialized na ang vaccine, [ang mga tao ay] pupunta na sa mga pharmacies katulad ng Rose pharmacy at ‘yung ibang pharmacies [katulad ng] Watsons [at] Mercury Drug," dagdag ni Galvez.

Noong nakaraang buwan, sinimulan ang pagbibigay ng COVID-19 vaccines sa ilang piling botika sa Metro Manila. Kalauna'y pinalawig ito sa Baguio City.

Sa huling tala, 59.1 milyon na ang itinuturing na fully vaccinated laban sa COVID-19 sa Pilipinas. May 7.5 milyon namang nakatanggap na ng booster shots.

Samantala, mas marami na ring naitatalang gumagaling kaysa sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa Cebu City.

Nitong Miyerkoles, higit 500 ang naiulat na recoveries habang lampas 200 naman ang mga bagong kaso sa lungsod.

Kinumpirma ng Cebu City Emergency Operations Center na gumaganda na ang COVID-19 data sa lungsod, pero marami pa ring kailangang gawin para mas mapababa ang mga kaso.

Patuloy na hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga residente na iwasan munang lumabas ng bahay.

— Ulat ni Annie Perez

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC