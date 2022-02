Watch more on iWantTFC

Maaantala ang pag-arangkada ng COVID-19 vaccination para sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos matapos maantala ang pagdating ng bakuna na para sa kanila.

Ayon sa mga awtoridad, sa Biyernes, Pebrero 4, na nakatakdang dumating ang mga bakuna para sa mga batang edad 5-11. Pfizer vaccines na may mas mahinang concentration ang ituturok sa kanila.

Dahil dito, sa Pebrero 7 na sisimulan ang pagbabakuna ng mga batang edad 5 hanggang 11 anyos.

"Nakatanggap ang DOH ng email galing sa logistics provider, 'yung DHL, na nagkaroon ng konting aberya sa transport ng vaccines natin na (for) 5 to 11 (years old). I think may naging problema sa eroplano. So 'yung arrival niya na-postpone siya from tonight to tomorrow night. Dahil doon ipo-postpone din natin 'yung launch sa Lunes, February 7," ani National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Sec. Vince Dizon.

Naglabas na rin ng abiso ang Maynila at ang San Juan tungkol dito.

Pero nagpapatuloy naman ang paghahanda ng vaccination sites para sa pagbabakuna ng mga naturang edad.

Sabi ng psychologist na si Dr. Joanna Herrera na mas mainam na kausapin ang bata bago magpabakuna.

"Let’s be honest, sabihin natin na 'yung bakuna importante 'yan sa pagprotekta sa atin, para maiwasan magkasakit. Alam naman na ng bata kung ano 'yung COVID. 'Wag nating sabihin na wala kang mararamdaman, kasi mayroon kang mararamdaman. One way to describe it would be, para siyang maliit na kurot," aniya.

Puwede rin aniyang pagdalahin ang bata ng bagay na pampakalma gaya ng laruan at turuan ng mga deep breathing exercise.

Payo ng mga doktor na obserbahan ang mga bata kung may malalang side effect at sumangguni sa doktor kung kinakailangan.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News