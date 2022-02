MANILA—Congress has passed a law granting compensation to the victims of the war in Marawi.

The House of Representatives adopted the Senate’s version of the compensation bill meant to benefit those affected by the government’s war against militants in Marawi City in 2017. That war resulted in the declaration of martial law in Mindanao for 2 years.

Deputy Speaker, Basilan Rep. Mujiv Hataman welcomed the approval of the measure by lawmakers, which paves the way for President Rodrigo Duterte to sign the bill.

"Pirma na lang ng Presidente ang kulang, magiging batas na ang Marawi Compensation Bill!” Hataman said in a statement.

“Natutuwa tayo at dinala ng kasalukuyang bersyon ang mungkahi natin na magtatag ng isang Marawi Compensation Board na siyang mangangasiwa sa pangunahing layunin ng batas na mabigyan ng compensation ang pagkasira ng pag-aari ng mga taga-Marawi.

"Kasama din dito ang aming panukalang isama ang mga residente ng 32 na apektadong barangay, 24 dito ay mula sa most affected area o MAA.”

Hataman called on Duterte to sign the measure.

"Nananawagan kami kay Pangulong Duterte na gawin nang batas ang Marawi Compensation Bill. The people of Marawi need to move on from the nightmare that has continuously ravaged their lives long after the Marawi Siege ended in 2017. Hindi sila makakabangon at makakabalik sa kanilang mga buhay kung hindi natin sila tutulungang itayo ang kanilang mga bahay at palitan ang mga nasirang kagamitan,” Hataman said.

“Sana lang ay maging mabilis at maayos ang implementasyon ng batas na ito kung mapipirmahan ng Pangulo. Nakasaad sa panukalang ito na kukunin sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa ilalim ng 2022 national budget ang halagang kakailangan para sa Marawi Compensation. Huwag sanang abutin uli ng taon bago matulungang muli ang ating mga kapatid sa Marawi.”