Campaign posters sa bayan sa Camarines Sur binaklas

Larawan mula MDRRMO Goa

Nagbaklas ng mga campaign posters at iba pang election paraphernalia ang mga awtoridad sa bayan ng Goa, Camarines Sur nitong Huwebes.

Pinangunahan ng municipal disaster risk reduction and management office (MDRRMO) ng Goa, katuwang ang mga pulis at ilang kawani ng Commission on Elections (Comelec), ang operasyon.

Tinanggal ang mga election paraphernalia na nakatali at nakapako sa mga puno, poste ng kuryente, government offices at iba pang pampublikong istruktura.

Ang operasyon ay alinsunod sa guidelines ng Comelec, partikular sa Resolution No. 10730, pati na rin sa nakasasaad sa Republic Act No. 3571 at Presidential Decree No. 953.

Bago pa man ang nasabing operasyon, una nang nagbabala si Goa Mayor Marcel Pan na tanggalin na at ilipat ng mga kandidato sa tamang lugar ang kanilang campaign materials alinsunod sa Comelc guidelines.

"To all politicians and supporters, kindly follow the Comelec guidelines. And may this be a challenge to all of us - to do the same... orderly, and let us have an environment-friendly election," panawagan ng Goa MDRRMO.

— Ulat ni Karren Canon

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC