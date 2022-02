Mistulang silid-aralan ang bahagi ng bahay ng ilang estudyante sa Albay, sa patuloy na pagpapatupad ng distance learning dahil sa COVID-19 pandemic. Retrato mula kay Wilbert Pereña

Ilang pamilya sa Jovellar, Albay ang ginawang mistulang silid-aralan ang bahagi ng kani-kanilang mga bahay habang patuloy na ipinapatupad ang distance learning dahil sa COVID-19 pandemic.

May mesa, upuan at blackboard sa mga tinaguriang "Bahay-Aralan," na matatagpuan sa tahanan ng mga estudyante ng Bautista Elementary School. Hitik din sa printed reading materials ang mga espasyo.

"Kasi 'di ba, nawala 'yong face-to-face classes? So sa kanilang bahay lang mag-aaral 'yong mga estudyante with their modules. Kaya naisip namin na puwede ring gumawa ng classroom set-up sa mga bahay nila para maengganyo pa rin ang mga bata na mag-aral," ani Bautista Elemenetary School Principal Wilbert Pereña.

Layon ng Bahay-Aralan na mas magabayan at mapalawak ang pag-aaral ng mga bata, kaya maraming nakapaskil na reading materials sa mga espasyo.

Nagpasalamat si Pereña sa suporta ng mga magulang.

Aniya, nagbibigay ang paaralan ng mga award sa mga Bahay-Aralan "para mas ma-motivate" ang mga pamilyang lumalahok dito.

Hinirang ng Department of Education sa Bicol region bilang Best Brigada Pagbasa implementer sa Albay division ang Bautista Elementary School.

— Ulat ni Karren Canon

