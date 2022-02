3 tulak tiklo sa San Mateo; mahigit P7-M shabu nasabat

Arestado ang tatlong lalaki sa isang buy-bust operation sa San Mateo, Rizal. February 3, 2022. Larawan mula sa PNP.

MANILA - Isang linggong trinabaho ng mga operatiba ng San Mateo Drug Enforcement Unit ang isang lalaki na matagal ng nasa target list nila.

Nang kumagat ito sa pain bago mag-alas dose ng tanghali nitong Huwebes, ikinasa na ng mga operatiba ang buy-bust operation. May 25 grams ang usapan ng tulak at ng operatiba at sa isang pribadong sementeryo sa Gitnang Bayan 2 ang napagkasunduang tagpuan. Pero ibang tao ang nagdeliver ng hinihinalang iligal na droga.

Ayon sa Provincial Director ng Rizal PPO na si Police Col. Dominic Baccay, nang matimbog ang courier, marami pa pala siyang dalang iligal na droga.

“Nang nahuli na siya ng team ng DEU at na-search ang kanyang motor eh meron pa pong dala-dala na eco bag na naglalaman po ng isang malaking tea," sabi ni Baccay. "May markings ng Chinese. Nang mabuksan ang tea na 'yun, naglalaman po ng humigit kumulang na isang kilong shabu.”

Maya-maya raw ay dumating ang isa pang motorsiklo lulan ang mismong ka-transaksyon ng pulis at isa pang lalaki. Nakunan din sila ng 6 sachet na hinihinalang shabu. Ang isa sa mga lalaki ay dati na raw nakulong sa kaso ring may kinalaman sa pagbebenta ng iligal na droga.

Sa kabuuan, 1.1 kilo ang nakuhang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P7.4 million. Kaya balik kulungan na naman ang suspek kasama ang dalawang lalaki.

Ayon sa isa sa mga huli, nagtatrabaho siya sa isang upholstery shop pero kulang ang kanyang kita kaya napilitang pumasok sa pagdedeliver ng iligal na droga. Sampung libo raw ang bayad sa kanya sa pagdedeliver.

Dagdag pa niya, taga-Pasig ang pinagkukunan nila ng mga iligal na droga kaya iimbestigahan pa sila ng mga tauhan ng DEU.

Kakasuhan sila ng paglabag sa Dangerous Drugs Act habang tutukuyin rin nila ang mas malaking grupo na nasa likod ng kalakaran ng iligal na droga.

“Hindi pa nila dini-divulge ang pangalan pero initially nagsabi sila na ang amo nila nakokontak nila through phone lang pero nasa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa," sabi ni Baccay.

Ayon naman sa alkalde ng San Mateo na si Mayor Cristina Diaz, 7 na ang drug-cleared barangays sa kanilang bayan at nagpapasalamat sila sa pagkakatimbog ng mga kilalang tulak ng shabu sa Rizal at mga kalapit na bayan.

“Bilang isang nanay ay ayaw din natin na yung mga ating kababayan lalo na mga bata na mamulat sa isang environment na ganito ang mga problema," sabi ni Diaz.

Umaasa ang mayor na marami pang mahuhuling mga pusher at user para maraming mailigtas na biktima ng droga at para madagdagan pa ang kanilang drug free barangays.