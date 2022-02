2 Japanese tiklo sa pagpuslit umano ng halos P44 milyon

MAYNILA - Nakatakdang maharap sa deportation at patong-patong na kaso ang 2 Japanese sa akusasyong pagpuslit ng hindi deklaradong Japanese yen sa Pilipinas, ayon sa Bureau of Immigration.

Nakilala ang mga suspek na sina Yuzuru Marumo at Masayuki Aoyagi.

Galing sa Narita, Japan ang dalawa at naaresto sa Ninoy Aquino International Airport-Terminal 2 matapos madiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang dala nitong 1.6 milyong Japanese Yen (P44.8 milyon.)

Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, inaaral na ng kanilang legal team ang kaso laban sa dalawa at sakaling mapatunayan ang pagiging undesirable alien ng mga ito ay agad din ilalagay sa blacklist ng kawanihan.

“It was recommended that a deportation case be initiated against them, our legal team will look into their case, and if they are found undesirable, they will be deported and blacklisted,” sabi ni Morente.

Nilinaw ng Immigration na maipapatupad lang ang deportation order laban sa dalawa sa sandaling matapos na ang kaso ng mga ito sa bansa.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News