MAYNILA—Nasa kustodiya ng Bureau of Customs (BOC) ang 2 lalaking Japanese na inaresto sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Martes ng gabi dahil sa pagpasok sa bansa at hindi pagdeklara ng halos P45 milyong halaga sa perang Hapon.

Inaresto rin ang isang 46-anyos na lalaki na, ayon sa mga awtoridad, ay nagpanggap na pulis para sunduin ang mga banyaga.

Kinilala ng BOC ang mga suspek na sina Yuzuru Marumo at Masayuki Aoyagi.

Nahulihan silang nagpasok ng 100.6 million Japanese yen o P44.8 milyon sa bagahe.

Ayon kay Customs assistant commissioner Jet Maronilla, tagapagsalita ng kawanihan, nakatanggap ang BOC ng impormasyon mula sa Interpol na may darating na Hapon na may dalang malaking halaga ng foreign currency.

Halos 3 linggong binantayan ang mga flight mula Japan hanggang sa nakumpirmang darating ang mga suspek ng Pebrero 1 sa NAIA Terminal 2.

Sabi ng Customs, nakita na nila ang pera nang idaan sa scanner ang hand-carry luggage ng mga Hapon.

Binigyan pa nila ng pagkakataon ang mga Hapon na sabihin kung may idedeklara silang pera, pero sinabi nilang wala kaya inaresto.

"Di pa naman natin alam kung saan niya gagamitin, pero the mere fact na hindi niya dineclare — ilang beses siyang tinanong at hindi nila dineclare— of course, there’s doubts to the legality of its use potentially kung saan gagamitin nila. Kaya talagang dapat i-subject for investigation," sinabi ni Maronilla sa panayam sa telepono.

Ayon sa batas, kailangang magdeklara ang mga papasok sa Pilipinas kung may bitbit silang foreign currency na higit pa sa $10,000 o kalahating milyong piso ang halaga.

Ayon kay Maronilla, karaniwan mga galing Hong Kong o China ang nahuhuli nilang ganitong kaso sa nakaraan at bihira lang mula Japan.

Nahaharap sa kasong illegal importation ang mga Hapon na kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Customs.

Ipinasa na ang pag-iimbestiga ng kaso sa Anti-Money Laundering Council (AMLC), na aalamin kung saan nanggaling ang pera at saan posible itong gamitin.

Nasampahan na sila ng kasong illegal importation at nahaharap sa pagkulong, pag-deport, o pag-blacklist sa pagbalik sa Pilipinas.

Nahuli sa checkpoint ng PNP Aviation Security Unit NCR ang 2 sasakyan ng grupo ng lalaki nang makitang may blinkers at wangwang ang mga ito.



📸: AVSEU NCR pic.twitter.com/WsF8avShl7 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 2, 2022

Samantala, dinala sa presinto ng PNP Aviation Security Unit(AVSEU) National Capital Region (NCR) sa NAIA ang 6 na lalaki na sinasabing susundo sana sa mga Hapon.

Ayon sa ulat ng BOC, nagpakilalang taga-PNP Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang mga lalaki at isinakay ang mga Hapon sa 2 sasakyang itim, pero ibinalik din sa mga awtoridad.

Sabi ni AVSEU NCR chief Police Col. Cesar Gerente, nagkaroon ng komosyon sa paghuhuli sa grupo.

Aniya, napigilan ng mga pulis ang 2 sasakyan sa kanilang vehicle screening checkpoint dahil sa ilegal na paggamit ng blinker at sirena.

"Inutusan sila na may susunduin. ‘Yon ang na-extract namin based doon sa verification, ‘yong normal lang na question and answer. Di nila alam na iyon pala. ‘Yon na iyon ‘yong nangyayari na commotion between customs and airport police,” sabi ni Gerente.

Matapos ang verification sa presinto, pinauwi ang 5 lalaki at dinetine ang isa na tanging itinurong nagpakilala bilang pulis.

Kinumpirma naman ni Police Lt. Col. Mon Sawan ng PNP CIDG na hindi nila tauhan ang mga lalaki.

Nakasuhan ang lalaki ng usurpation of authority at paglabag sa anti-siren and blinker law.