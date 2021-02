Sputnik vaccine ng Russia ligtas, epektibo vs COVID-19: medical journal

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Ligtas at mabisa laban sa COVID-19 ang Sputnik vaccine ng Russia, ayon sa isang medical journal.

Lumabas noong Martes sa medical journal na The Lancet ang interim results ng phase 3 clinical trial ng Sputnik vaccine ng Gamaleya Institute ng Russia.

Base sa pag-aaral, nakikitang safe at effective ang bakuna. Ayon sa chief executive officer ng Russian Investment Fund, mataas ang efficacy rate nito.

"Ninety one point six percent and for people over 60 years old, it’s actually 91.8 percent. 100 percent protection against severe cases of COVID. No allergies, no anaphylactic shock that we see in other vaccines. And very good safety profile. 94 percent of all side effects were really minor," pagmamalaki ni Kirill Dmitriev.

Dagdag ni Dmitriev, ilang bansa na ang napagdausan ng clinical trial ng Sputnik kabilang na ang UAE, Belarus, Venezuela, at India.

Ngayong linggo, 12 bansa ang magsisimula nang magbakuna gamit ito. Hindi na magsasagawa ng clinical trial ng Sputnik sa Pilipinas pero nakikipag-ugnayan na sila sa pamahalaan sa posibleng pag-angkat ng Pilipinas ng bakuna.

"We’re working with your regulator. We have sent them all of the information. The information was enough to approve Sputnik in 16 countries... When we talk international, we can start supplying in February, March. But the big volumes will start by May of this year on some of the existing contracts we have," sabi ni Dmitriev.

Ayon sa Department of Health, magandang balita ito. Gayunpaman, kailangan pa rin dumaan sa regulatory process ang bakuna gaya ng pinagdaanan ng Pfizer at AstraZeneca na nakakuha na ng emergency use authorization sa Food and Drug Administration.

Sabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III, patuloy na pinag-aalaran ng mga manufacturer kung ano ang magiging epekto ng pagsulpot ng bagong variant sa mga nagawa nang bakuna.

–Mula sa ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News