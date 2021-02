Plastic straw at stirrers, ipagbabawal na

Tuluyan nang ipagbabawal ng ang paggamit ng plastic softdrink straw at plastic stirrer sa loob ng isang taon sa bansa.

Inaprubahan na ang pagsama sa listahan ng non-environmentally acceptable products (NEAP) ang mga plastic straw at stirrer.

Sa loob ng isang taon, tuluyan nang ipagbabawal ang paggamit nito at magbabayad ang sinumang mahuling gumagamit pa rin nito.

Sa panayam ng ABS-CBN News kay Environment Undersecretary Benny Antiporda, sinabi nitong naisapinal Martes ang pagsasama ng dalawang plastic items sa ipagbabawal.

“Eleven approved the resolution of the inclusion of plastic softdrinks straw and the plastic coffee stirrer into the list of the non-environmentally acceptable products. Ang nag "no" is ang DTI (Department of Trade and Industry), second is the manufacturing and third is the recycling,” ani Antiporda.

Kasabay ng International Straw-Free Day ngayong Feb 3, masaya si Antiporda na kasama na ang straw sa ipagbabawal na gamitin ng publiko.

Nilinaw niya na ang tinutukoy nilang straw ay ang ginagamit sa paginom ng mga softdrinks sa bote na kadalasang nasa mga sari-sari store at karinderya dahil ito ang pumasok sa kategorya ng single-use plastic. Ang klase ng straw na tulad nito ay hindi na nagagamit ulit at diretsong tapon na lamang at kadalasang nakikitang palutang-lutang sa dagat.

Para maisama sa listahan ng NEAP, pinaliwanag ni Antiporda na dapat may alternatibong maibibigay sa publiko.

“For the plastic straw there are other straw that can be used also, mayroon naman bamboo straw, mayroon din 'yung stainless straw so kasama rin ito sa research na ginawa and these are reusable naman,” aniya.

“Sa stirrer naman, diba may popsicle stick tayo, 'yung kahoy but smaller than that para maging cheaper than that. 'Yung presyo niya ay ipinagtugma-tugma at akma naman sa isinasaad ng batas,” dagdag niya.

Ipaparatipika ang ipinasang polisiya ng batas sa mga ahensiya ng gobyerno at saka pa lamang ibababa sa publiko. Tinatayang isang taon ang gugugulin para dito.

“Iyan po ay mabibigyan pa po ng 1 year na phaseout period para ho 'yung mga natitira nilang stocks ay mai-dispose pa po nila and at the same time maitigil na po nila 'yung kanilang production at lumipat po ng ibang produkto naman,” ani Antiporda.

Sa ilalim ng pandemya, kailangan umano ding isaalang-alang ang mga posibleng mawalan ng trabaho dahil sa polisiyang ito, sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000.

Maglalabas ng IRR o ng implementing rules and regulations at dagdag guidelines pa ang DENR para maging gabay ng taumbayan.

