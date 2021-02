'Para iwas-panis': LGUs pinaghahanda ng 'substitute list' ng babakunahan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nagpaalala si Health Secretary Francisco Duque III na sensitibo sa temperatura at mas maikli kumpara sa karaniwang bakuna ang shelf life ng COVID-19 vaccines.

Ito aniya ang dahilan kaya mataas ang tsansa ng "wastage" o pagkapanis kung hindi sisipot sa araw ng pagbabakuna ang mga nasa priority list, at kung hindi handa ang storage facilities sakaling mag-brownout.

"The reality on the ground is may 'anti-vaxxers', may mga refusals for whatever reason. We're looking at about 10 percent possible slippage rate," ani Duque.

Kaya ayon sa Department of Health, mahalagang may plano at handa ang mga pasilidad para hindi masayang ang mga bakuna.

"Kailangan preparado ang facilities, we store vaccines properly. Kailangan ready ang distribution kits natin," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ang mga lokal na pamahalaan, kailangan din maghanda ng listahan ng mga substitute o puwedeng pamalit sa mga hindi sisipot sa pagbabakuna.

"Dapat mayroong on call. Maybe good 10 percent should be okay na mayroong fallback list, substitute list," ani Duque.

Dapat din umanong may generator ang cold storage facilities na hahawak ng vaccines, at tiyaking propesyonal ang hahawak nito.

"'Pag tinanggal sa warehouse 'yan hindi na puwedeng ibalik 'yan," sabi ni vaccine czar Carlito Galvez.

"Kailangan brownout-proof vaccination sites. Mayroon nang generator set, hindi 'yung doon ka pa lang kukuha ng generator set," sabi naman ni Duque.

Ilan sa mga anila'y hadlang sa vaccine rollout ang mga 'anti-vaxxer,' mga pekeng balita sa social media, at ang Dengvaxia controversy.

"It is very unfortunate that we had to go through the painful experience of the Dengvaxia fiasco. We have to admit it really affected our vaccine confidence," ani Duque.

Inaasahang mabubuo na ang master list ng frontline health workers na prayoridad makatanggap ng COVID-19 vaccines bago mag-Pebrero 15.

–Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News