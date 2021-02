P480-M graft case laban sa Negros Oriental gov, ibinasura

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tila nabunutan ng tinik si Negros Oriental Gov. Roel Degamo matapos ibasura ng Sandiganbayan ang P480-milyong graft at malversation charges na isinampa laban sa kaniya.

"Ako ay natutuwa doon sa desisyon ng Sandiganbayan. Almost 5 years po ito at parang nagbitbit ako ng tinik,” pahayag ni Degamo sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Ayon kay Degamo, pinag-ugatan ng kaso ang calamity fund na kanilang hiningi para sa mga proyekto matapos ang pananalasa ng bagyong Sendong noong taong 2011.

“Nung dumating 'yung bagyong Sendong sa amin sa Negros Oriental, ang laki po ng damage na dala ng bagyo. Ako ay gumawa kaagad ng hakbang. Sumulat ako sa presidente, the president then si President PNoy, na bigyan kami ng budget for calamity fund because during that time he declared the country as national state of calamity dahil maraming probinsiya natamaan sa bagyong Sendong,” sabi ni Degamo.

Nag-request aniya sila ng pondong P961-milyon at inaprubahan naman ito ng presidente.

“Merong SARO (Special Allotment and Release Order) and then merong din notice of cash allocation,” sabi niya.

Nai-download na sa kanila ang P480-milyon na pondo at naimplementa na rin ang mga proyekto para dito.

“Masakit sa pamilya namin dahil pinagbintangan kami ng hindi totoo. Talagang mabigat ang paratang ng kalaban ko but I’m happy with the people of Negros Oriental na hindi talaga sila naniniwala, at mas lalo na doon sa Sandigan na pino-prove nila na talagang ang taumbayan ng Negros Oriental ay totoo,” sabi niya.

Kuwento ni Degamo na nagsumite sila sa korte ng mga ebidensya na nagpapatunay na legal ang naging paggamit nila sa pondo.

Aniya, apat na proyekto ang natapos gamit ang naturang pondo at ito ay kinabibilangan ng tatlong tulay at isang river dike. May iba pa ring proyekto ang hindi natapos.

Inaasahan ni Degamo na dahil sa desisyon ng Sandiganbayan ay maibabalik pa sa lalawigan ang na-hold na natitirang 50 porsiyento mula sa pondo.



“Hopefully, mapabalik 'yung remaining 50 percent dahil talagang kailangang-kailangan namin matapos 'yung projects,” sabi niya.

Dagdag pa ng gobernador, “May buhay na Diyos. Ang pinagtitiwalaan ko na Diyos ay na prove sa akin na talagang siya ay makapangyarihan.”