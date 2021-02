Or. Mindoro gov hiling suspensyon ng LTO private vehicle inspection program

MAYNILA - Hiniling ni Oriental Mindoro governor Humerlito Dolor sa Land Transportation Office (LTO) ang pansamantalang pagsuspinde sa implementasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center (PMVIC) program matapos dagsain ng private car owners ang LTO sa Calapan para dito.

“Kasi nung Monday last week, dumagsa ang tao, nawala na 'yung social distancing, nawala na health protocols. Nagpadala ako ng mga tents para gamitin ng mga tao pero kulang na kulang,” pahayag ni Dolor sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Bago makapagrehistro ang private vehicle owners kinakailangan munang pumasa ang kanilang sasakyan sa inspection na gagawin ng mga accredited PMVIC.

Nitong Enero 26 idinaan ni Dolor ang kaniyang liham para sa LTO Central Office sa regional director para sa kaniyang hiling na suspensyon.

Sa naturang sulat, sinabi ni Dolor na suportado niya ang anumang hakbang kaugnay sa modernisasyon ng industriya ng transportasyon, pero giit niyang ang implementasyon ng programa ay hindi napapanahon ngayong may COVID-19 pandemic.

Binigyang-diin din ni Dolor na ang pag-require sa mga tao mula sa lalawigan na magtungo sa isang lokasyon lamang ay banta sa kalusugan ng publiko dahil maaaring makapagdulot ito ng pagkalat ng COVID-19.

“Up to now, I have not received a letter,” sabi niya.

Dahil dito, ipinag-utos ni Dolor sa Provincial Legal Officer na maghanda ng draft ng kanilang petisyong ihahain sa korte.

“We are going to file within the week our petition sa court for a temporary restraining order with a petition for a preliminary injunction para ipatigil pansamantala ang pagi-implement nito,” sabi niya.

“Ako ay nagre-request na sagutin nila letter natin, kung hindi po, ipa-file ko na po petition sa court,” dagdag niya.

