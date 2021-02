Mga lumikas na residente dahil sa leak sa ice plant sa Navotas pauuwiin na

MAYNILA - Pababalikin na ni Navotas Mayor Toby Tiangco sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng pansamantalang inilikas matapos ang ammonia leak isang ice plant sa Navotas City.

Ito ay matapos makita sa multiple gas monitors na wala nang ammonia leak sa nasabing planta.

“Ayon sa ating City Disaster Risk Reduction and Management Office, humupa na po ang amoy ng ammonia na dulot ng leak sa TP Marcelo Ice Plant and Cold Storage,” ani Tiangco.

Umabot sa 61 ang mga residenteng dinala sa dalawang ospital sabi ng alkalde.

Kabilang dito ang 43-taong gulang na lalaki na dead on arrival sa Navotas City Hospital.

Ayon kay Dr. Maricel Castillo ng Navotas City Hospital, multiple physical injuries, secondary to blast injury ang ikinamatay ng lalaki.

Nang dalhin aniya ito sa ospital, wala na itong pulso, puno ito ng gasgas sa katawan, at halos lapnos din at namamaga ang labi.

Samantala, inoobserbahan pa rin ang ilan pang mga pasyente na isinugod din sa opsital.

Isinailalim na rin sila sa ilang pagsusuri at hinihintay na lang ang resulta.

May nasa 9 na pasyente ang aniyang dumaing ng hirap sa paghinga, kaya agad silang binigyan ng oxygen.

May iba ring namumula ang mga mata dahil na rin sa gas exposure.

Sabi ni Castillo, kapag bumuti na ang kundisyon ng ibang pasyente ay maaari na silang i-discharge dito.

Sa katunayan, nasa 12 na ang na-discharge habang isa ang inilipat sa Philippine General Hospital.

May payo naman ang doktor sa mga iba pang residente na may potential exposure sa ammonia.

“First aid po si decontamination. Kailangan maghugas, maligo iyong mata pakihilamusan ng malinis na tubig, mag-gargle ng malinis na tubig na inumin, magbihis po at pumunta sa pinakamalapit na ospital para sa assessment,” ani Castillo.

Dagdag pa ng doktor, delikado ang paglanghap ng ammonia, dahil pwede ito magdulot ng organ failure, brain damage, at kapag may prolonged exposure ay puwede ring ma-comatose o mamatay.

Bukod sa Navotas City Hospital, may ilan ding dinalang residente sa Tondo General Hospital at inaalam pa ang kanilang kondisyon.

“Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tumulong, lalo na ang ating mga volunteers at mga kapit-lungsod na nagpadala ng mga ambulansya at fire truck. Manatili po tayong maingat,” ani Tiangco.

Samantala, ayon kay Supt. Crossid Cante ng BFP Navotas, bandang 8:01 ng gabi idineklara na nilang under control ang ammonia leakage at nasa normal na lebel na ang oxygen sa paligid at ang patuloy na naamoy na ammonia sa labas ay ang humalo na lang daw sa hangin.

Naabisuhan na rin ang mga residenteng ligtas nang umuwi sa kanilang mga tahanan.

Patuloy naman ang imbestigasyon sa ice plant at dakong 930 ng gabi, opisyal ng ipinasara ang planta kung saan nagpaskil ng closure order ang BPLO officer ng Navotas LGU.

Magdamag namang magbabantay ang BFP sa planta at imomonitor ang singaw ng ammonia.

- May ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

