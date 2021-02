Mga di magbabayad sa toll gates planong pagmultahin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Plano nang pagmultahin ang mga motorista na dumadaan sa tollway nang hindi nagbabayad o walang load ang radio frequency ID (RFID) sticker.

Ayon sa Metro Pacific Toll Corporation, ito ay matapos may maiulat silang hindi nagbabayad na sasakyang dumaraan sa mga RFID lane ng mga tollway o kaya ay walang laman na load ang kanilang RFID tag.

Plano ng Toll Regulatory Board (TRB) na magpatupad ng "strike 3 policy."

Sa unang paglabag, papaalalahanan muna ang motorista.

Pangalawa, makakatanggap na ng warning, at sa pangatlong paglabag, maaaring maharap na sa P1,000 multa base sa traffic rules ng Land Transportation Office.

"You will be surprised na 'yung statistics po na binigay ng mga operators, mayroon po mga 50 times to 200 times pumapasok na walang load," ani TRB Chairman Garry De Guzman.

"So napagkasunduan po sa TRB, we will conduct a massive information campaign. Mayroon hong isa na pumasok ng RFID lane na walang load. Imagine-in mo 'yung effect and thousands po 'yung pumapasok ngayon na paulit-ulit na pumapasok na walang load," dagdag niya.

Sa ngayon, automatic na ang pagbubukas ng mga barrier sa ilang tollgate habang may ilan naman na wala nang barrier. Pero dahil walang hulihan, may iilan umanong hindi nagbabayad at lumalagpas lang.

"Whether or not there is intention to do that on purpose, we have no data, we just know that many motorists - when their attention is called in the payment lanes - that is typically the response,” ani Atty. Junji Quimbo, tagapagsalita ng MPTC.

Nagdudulot din daw ito ng pagsikip ng traffic sa mga toll gate kapag may mga pumapasok sa RFID lane na walang load. Nahihirapan din ang mga toll operator na hikayatin ang mga motorista na magpakabit ng RFID lanes.

"'Yung mga gusto mag-cash nang mag-cash, gusto nila mag-cash. Ang problema nila kahit sa RFID lanes, du'n na sila magka-cash at maglo-load. 'Yun ang problema,” ani Manuel Bonoan, pinuno ng Skyway O&M Corporation.

Magugunitang iniutos nitong Enero na hindi muna huhulihin ang mga dadaan sa RFID lanes nang walang RFID tag at puwede pa ring magbayad ng cash.

Nagdulot kasi ng matinding trapiko ang mga naghahabol ng pagpapakabit ng RFID tag at sa mga cash lane. May mga reklamo rin umano ng aberya sa barrier.

Inaayos na rin daw ng mga toll operator ang ibang paraan ng pag-load sa RFID tag gaya ng online banking at sa mga convenience store.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News