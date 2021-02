Imbestigasyon ng Coast Guard hinggil sa mga inanod na patay na baboy, inaantabayanan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naghihintay pa ng resulta ng imbestigasyon ng Coast Guard ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para mabatid kung sino ang responsable sa pagtatapon ng mga patay na baboy sa karagatang sakop ng probinsya.

“Ang hinihintay po namin ay yung investigation ng Coast

Guard, kung sino dumaan sa waters natin kasi hindi pa ma-account kung sino ang actual na nagtapon. Hindi pa naire-release ng Coast Guard yung record, yung maritime traffic before Jan. 25,” sabi ni Gov. Humerlito Dolor.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Dolor na base sa imbestigasyon, isang shipping line ang umamin umanong may namatay na 127 na mga kargang baboy sa kanila pagdating sa harbor.

“Up to now, there is no admission on how they disposed of it,” sabi ni Dolor.

Negatibo naman sa African Swine Fever ang 30 mga patay na baboy na natagpuang inanod sa mga bayan ng Pola at Naujan sa Oriental Mindoro, ayon sa gobernador.

Para kay Dolor, mahalagang matingnan ang kakulangan sa pagpapatupad ng maritime laws. Nasa batas aniya na pwedeng magtapon sa high seas, o 100 kilometro ang layo mula sa landmass.

“Kaya lang po, between Marinduque and Naujan, Oriental Mindoro is less than 100 kilometers. So, bawal talaga. Ito po ang magandang makita ng coast guard, maritime police at saka ng MARINA - yung mga violations na ganito ng navigation natin from south to north, at north to south na nagta-traverse dito sa Mindoro Strait,” sabi niya.

Nananatiling African Swine Fever-free ang Oriental Mindoro at mahigpit nilang pinangangalagaan ito.

RELATED VIDEO: