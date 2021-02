HULI sa CCTV: Apartment sa Marikina, 2 beses pinasok ng magnanakaw

MAYNILA - Pinaghahanap na ngayon ng awtoridad ang isang kawatan na nakabisikleta na dalawang beses pang bumalik para pagnakawan ang isang apartment sa Barangay Sto. Niño sa Marikina City noong Enero 25.

Ayon kay Carla Pinuela, parehong nasa trabaho sila ng asawa nang pasukin ng kawatan ang kanilang unit.

“Nasa trabaho po kaming mag-asawa. Ako po alas-5 ng madaling araw umaalis. Ang asawa ko po 8:30 siya umalis,” sabi ni Pinuela.

Nanakawan umano sila 30 minutos matapos makaalis ang kaniyang asawa sa bahay.

Sa CCTV, kita ang pagdating ng kawatan sa loob ng compound at umaligid pa ito sa unang pinto ng apartment bago nagtungo sa pinakahuling unit dala ang isang screw driver.

“Nanghiram siya ng screw sa likod bahay namin, meron po kasing ginagawang bahay doon. Pumunta siya sa gilid nanghiram ng screw driver. Ang sabi daw po sa construction worker na hiniraman niya taga dito daw po siya aayusin lang niya bike niya,” kuwento ni Pinuela sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga.

Nakuha ng kawatan ang alkansiya ng mag-asawa na tinatayang may lamang P5,000. Hindi pa ito nakuntento at muling bumalik makalipas ang isang oras para kunin naman ang bagong Smart TV ng mag-asawa, mga sapatos at silver na kwintas.

Bago umalis, isinuot pa nito ang jogging pants ng mister ni Pinuela.

Patuloy naman ang koordinasyon at imbestigasyon ng pulisya hinggil sa insidente.

Humingi naman ng tulong sa publiko ang commander ng Police Sub-Station 3 na si Police Lt. Gilbert Braun para agad na mahuli ang kawatan.

“Kung meron pong nakakakilala dahil naipost na 'yan sa social media humihingi kami ng tulong sa mamamayan. Agad ipagbigay-alam sa amin sa Sub-Station 3 sa Sto. Niño Police Sub-Station,” sabi ni Braun.