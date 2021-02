Cha-cha wala sa timing, ayon sa ilang metro mayors

MAYNILA — Naniniwala ang ilang alkalde sa Metro Manila nitong Miyerkoles na hindi pa napapanahon para pag-usapan ang panukalang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng Konstitusyon habang abala umano ang mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19.

Ayon kay Navotas City Mayor Toby Tiangco, mas pipiliin pa ng mga alkalde na ituon ang atensyon sa mga hakbang para matigil ang pagkalat ng COVID-19 at tulungan ang mga nasasakupan na makabangon sa krisis.

“Kami sa lokal, wala kaming panahong mag-isip ng Cha-cha (Charter change) ngayon. Sa tingin mo, may panahon pa ba kaming pag-usapan 'yan?” saad ni Tiangco sa Kapihan sa Manila Bay media forum.

“Honestly, kung iaaasa sa amin 'yan, we don't have time to even talk about it and to even think or to even read materials that they will send to us. I will be very honest, hindi kaya. Sa Navotas, hindi ko kaya. Ako bilang mayor, hindi ko na kayang isipin ‘yan sa panahon ngayon," dagdag niya.

Aminado ang alkalde na dati na rin siyang kumontra sa Cha-cha noong kongresista pa siya.

Bukas naman daw si Tiangco na pag-usapan ang Ch-cha pero sa ibang panahon nang sa gayon ay mapag-aralan pa ito nang maigi.

“Baka puwedeng huwag muna ngayon para mapag-isipan nang mabuti kasi ‘pag binago natin ‘yan, hindi naman pupuwedeng ‘Ay, teka muna. Nagmadali kami no’n eh. Baka pupuwedeng baguhin ulit?’” katwiran niya.

Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nahaharap muli sa maling pagkakataon ang pagsusulong ng Cha-cha.

“Sana kung may tunay na Charter change, sana sa simula pa lang ng term ng Pangulo i-bring up ito para mawala ang agam-agam o kaya ‘yung mga suspicions ng taong bayan… Kaya laging nahihirapan isulong ang Charter change because of the timing,” ani Belmonte.

Si Belmonte ay anak ni dating House Speak Sonny Belmonte na isa rin sa mga nagsulong ng proposed economic provisions amendment sa 1987 Constitution noon pero nabigo.

Bukas naman umano ang mayora na buksan ang usapin sa Cha-cha sa tamang panahon.

“I see the sense in economic Charter change especially during these times when we need to recover economically but within certain bounds or limit," aniya.

“Laging nahihirapan isulong ang Charter change because of the timing. Although, me, personally, I think a lot of provisions in the Constitution should be reviewed and should be looked into. That's not something that's wrong. We have to be flexible with the changing times.”

Lusot na sa House Committee on Constitutional Amendments ang resolusyon para amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution.

Layunin ng Cha-cha na ma-liberalize ang ekonomiya ng bansa.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News