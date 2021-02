3 tiklo sa pagtitipon sa online sabong sa Davao City

DAVAO CITY -- Arestado ang tatlong lalaki matapos mahuli ng mga pulis na kasama sa mga nagtipon at nagpustahan habang nanonood ng online sabong sa Guadalupe Village, Barangay Matina Crossing Sabado ng hapon.

Ayon sa Talomo Police, nakatanggap sila ng impormasyon kaugnay sa mga nagkumpulang sabungero kaya nagsagawa sila ng operasyon.

Pagdating ng mga pulis sa lugar, nagtakbuhan ang mga nanood aabot sa 20 katao, pero tatlo lamang ang nahuli.

Haharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 at Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act dahil walang social distancing ang mga sabungero.

- ulat ni Hernel Tocmo