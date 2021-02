20 dagdag kaso ng korapsyon iniimbestigahan ng Task Force PhilHealth

The facade of the PhilHealth Head Office in Pasig City on September 5, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Posibleng humaba pa ang imbestigasyon hinggil sa alegasyon ng korapsyon sa Philippine Health Insurance Corporation matapos na madagdagan ng 20 pang mga kaso ang kasalukuyang sinisiyasat ngayon ng Task Force PhilHealth.

“Maaring tumagal ito. Sa ngayon, we are talking about 13 cases filed already. May 20 na ongoing at 'yung trabaho namin sa Task Force PhilHealth is tuloy-tuloy,” pahayag ni Prosecutor General Benedicto Malcontento ng Department of Justice.

Ayon kay Malcontento sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, kasama sa imbestigasyon ang umano’y bilyong-bilyong nawawalang pera sa PhilHealth.

“Kasama na 'yan kasi 'yung case build-up ng NBI (National Bureau of Investigation) hindi lang nakapatungkol sa perang alleged nawawala kundi maraming possible criminal violations 'yan,” sabi ni Malcontento.

Nitong nakaraang linggo, sinabi ni PhilHealth President Dante Gierran na na-liquidate na ang 92 porsiyento ng nawawalang P15-bilyon ng ahensiya.

“'Yung ating kaso, hindi lang IRM. Ang IRM, there is this allegation na may P15-B na nawawala. Yung 20 cases na posibleng maifile, maaaring hindi about money,” sabi niya.

Ang IRM o interim reimbursement mechanism ay isang sistema kung saan maaaring maglabas ng cash advance sa mga ospital para tumugon sa emergency. May mga alegasyon na nakurakot din ang bilyon-bilyong pisong halaga nito.

Isang pwede ring tingnan, sabi niya, ay kung may napaboran ba sa pag-release ng IRM.

Halos lahat aniya ng mga matataas na opisyal ng dating pamunuan ng PhilHealth—ang iba ay nag-resign na o under suspension—ang naaakusahan sa mga dagdag kaso.

“But with due respect sa proseso ng Ombudsman, hindi ko puwedeng i-divulge mga pangalan nila,” sabi niya. “'Yung 20 na cases na 'yan depende pa 'yan kung saan ipa-file. There are 2 possibilities there: posibleng sa Ombudsman 'yan o dito sa Department of Justice.”

May team din silang pinag-aaralan ang lahat ng kasong ipina-file sa task force, kung hilaw o sapat na ba ang ebidensiya ng mga ito.

“Inaaral ng team 'yan at magde-decide sila kung Ombudsman 'yan kasi it involves public officials, kung private officials naman dito 'yan sa Department of Justice. 'Yung mixture na may public officials at private individuals, pwede either,” sabi niya.