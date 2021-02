117,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine inaasahan ngayong Pebrero: Galvez

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nasa 117,000 COVID-19 vaccine doses ang inaasahang matatanggap ng Pilipinas mula sa Pfizer ngayong Pebrero, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Ayon kay Galvez, unang mabibigyan ng bakuna ang mga referral hospital sa Metro Manila, Cebu City, at Davao City.

Sapat umano ang suplay para sa 56,000 health workers na inaasahang babakunahan sa Metro Manila referral centers. Ang extra namang bakuna ay ibibigay sa Cebu City at Davao City.

"Considering na this is COVAX facility vaccines, kailangan ma-ensure po talaga na pagka nakita ng WHO (World Health Organization) na ini-implement po natin ‘yan, dadagdagan po nila ‘yan. Pero pagka-ginawa natin may mga privilege tayong ginawa na hindi natin binigay sa ating frontline COVID referral hospital, ang mangyayari ika-cut nila ‘yan," ani Galvez.

"Kasi maliit lang ‘yung portion ng Pfizer, 117,000 lang po ‘yun, as much as possible, sa hospital institution lang po ‘yun muna… especially ‘yung COVID referral hospitals. 'Yung Pfizer kasi mataas ‘yung kanyang efficacy maganda po ‘yun sa health care workers," dagdag niya.

Kabilang sa mga ospital na mabibigyan ang Philippine General Hospital sa Maynila at Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan City. Bibigyan din ng bakuna ang Lung Center of the Philippines at East Avenue Medical Center sa Quezon City.

Nagsimula na ring mag-inspeksiyon ang National Task Force Against COVID-19 sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para matingnan kung paano nila pinaghahandaan ang kanilang vaccination drives.

Aabot naman sa tig-10,000 doses ang planong ibigay sa Cebu City at Davao City.

-- May ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News