MAYNILA—Dumating sa Pilipinas Miyerkoles ng gabi ang mahigit 450,000 na doses ng Pfizer vaccine na binili ng gobyerno.

Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang eroplanong may lulan ng 455,130 doses ng Pfizer vaccine. Binili ito ng Pilipinas mula sa Estados Unidos at gagamitin sa patuloy na vaccination program ng pamahalaan.

Ayon kay Dr. Ma. Paz Corrales ng National Task Force on COVID-19, para pa rin sa adult population ang mga bakunang dumating.

Dadalhin umano ang mga ito sa iba-ibang rehiyon sa bansa. Nais daw sanang madala na ang karamihan sa mga bayan na tinamaan ng bagyong Odette pero may mga kinakaharap pang mga suliranin.

"May iba pang may problema pa sa storage kasi ’yung iba wala pang kuryente, electricity. ’Yung iba naman, ’yung mga employees, ’yung mga vaccinators apektado dahil sa omicron surge," ani Corrales.

Gayunpaman nagpapagaling na raw sila at handa na rin bumalik sa trabaho.

Pinabibilisan na rin umano nila ang deliveries at ang bakunahan sa mga lugar na tinamaan ng Odette habang bumabangon sa trahedya.

Sa ngayon ay nasa 206,998,400 doses na ang mga bakunang dumating sa bansa at mahigit 59 million na ang fully vaccinated.

Dagdag pa ni Corrales, may plano rin umano ang pamahalaan na magkaroon uli ng isa pang national vaccination days para sa adults kasama na ang mga batang may edad 5 hanggang 11.

"Para ho tumaas ang ating vaccination, because we hope to achieve 90 million by the end of June," aniya.

Patuloy pa rin ang panghihikayat ng pamahalaan na sa publiko na magpabakuna na para mas marami ang protektado sa sakit at makontrol na ang pagkalat ng COVID-19.

