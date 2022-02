Gobyerno, maghihinay-hinay sa usaping 'endemic,' Alert Level 1

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Plano ng gobyerno na maghinay-hinay sa mga panukalang tuluyan nang ibaba ang alert levels ng bansa, sa harap ng paglipat ng ilang bansa sa "endemic stage" o ang pamumuhay kasama ang virus.

"We do not want to engage with the endemic na term pa rin, pero 'yan na rin ang ang ating direksiyon ngayon na makita na all of us can live with the virus,” ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Kailangan makita natin na sustained pa rin na nakokontrol 'yung numero ng mga kaso, nakikita natin, marami nang bakunado, nakikita natin na 'yung nagkakasakit na severe infections, hindi na rin gano'n kadami. So marami tayong titingnan diyan, but definitely we can say that yes, we are shifting our policy kung saan tinitignan po natin kung paanong unti-unti na ang ating mga kababayan, tayong lahat ay makakapamuhay kasama na itong virus na ito," dagdag niya.

Maghihinay-hinay din ang Department of Health sa pagbaba ng alert levels. Paliwanag nila, kailangang busisiin nang maigi ang dami ng mga bakunado at mga lugar na maituturing na "safe space" bago ibaba sa Alert Level 1 ang mga ito.

“Aside from these metrics, kailangan tignan din natin, ano ba 'yung evolution na nangyayari ngayon sa virus na meron sa COVID-19. A lot of experts are saying that because there is still a lot of unvaccinated individuals, not just here in the Philippines but all over the world, maaring may lumabas ulit na bagong variant of concern," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"So kailangan, lagi tayong handa, at closely monitoring tayo, tinitignan natin, day by day, kung ano ang nangyayari. I'm not saying na hindi tayo pupunta sa Alert Level 1. Ang sinasabi lang natin, pag-aaralan natin nang maigi 'yan, para tayo makasiguro na meron tayong adequate safeguards, para pagka tayo ay nagbaba ng Alert Level 1, and people will be protected also by our government because of these metrics," dagdag niya.

Hindi rin agad-agad isasantabi ang paggamit ng alert level system, sabi ng Malacañang.

"Sa NCR, yes okay lang, mataas ang ating vaccination, but we still have to ramp up vaccination sa ibang regions, although we're seeing very very good numbers now in the regions," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

Samantala, ang ilang LGU ay pinili nang alisin ang mga mas mahigpit na restrictions sa mga hindi bakunadong indibidwal, ngayong nasa Alert Level 2 na ang Metro Manila.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News