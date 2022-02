Watch more on iWantTFC

Deretsahang isinabit ni Sen. Richard Gordon si Pangulong Rodrigo Duterte at ilang opisyal ng gobyerno sa kontrobersiyal na Pharmally deal.

Ayon kay Sen. Richard Gordon, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pag-abuso sa kapangyarihan at betrayal of public trust ang ginawa ni Duterte sa loob ng 18 pagdinig ng kaniyang komite kaugnay sa bilyon-bilyong pisong kontrata ng gobyerno sa Pharmally Pharmaceutical Corp. para sa COVID-19 supplies.

"The President, instead of getting to the bottom of the situation and punishing those responsible, talagang naglabas siya at naghasik siya ng lagim," ani Gordon.

Ayon kay Gordon, nilabag ng Pangulo ang 1987 Constitution nang i-appoint niyang presidential economic adviser ang Chinese na si Michael Yang.

Sinundan pa umano ito ng pagkuha ng mga supply para COVID-19 response sa Pharmally, isang korporasyong kapos sa kapital.

Siniraan din aniya ni Duterte ang Commission on Audit pati Senado, sabay pagbabawal sa mga taga-ehekutibo na dumalo sa mga pagdinig sa kontrobersiya.

Ayon kay Gordon, lahat ng ginawa ng Pangulo ay malinaw na inciting to sedition, inexcusable negligence of duty, breach of official duty, cronyism, conspiracy at grave threat.

"I'm sorry. The President must be held accountable," ani Gordon, na tumatakbo muli bilang senador sa halalan.

"Hindi naman puwedeng malaking tao ka, exempted ka na," dagdag niya.

Ayon kay Gordon, nagsabi na ang ilang senador na pipirma sila sa partial committee report.

Pumirma na si Sen. Panfilo Lacson sa report pero may mga gusto pa siyang linawin.

Sinuportahan naman ni Sen. Manny Pacquiao ang report.

Parehong tumatakbo sa pagkapangulo sina Lacson at Pacquiao.

Sa ngayon, may kopya na ng partial committee report ang lahat ng sangay ng gobyerno pati foreign media groups, sabi ni Gordon.

Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevarra, pag-aaralan muna nila kung kailangang pumasok ang National Bureau of Investigation para masuri ang mga ebidensiya.

Samantala, mas gusto umano ni Gordon na iba na lang ang magkaso kay Duterte.

Inirekomenda rin sa committee report ang pagkaso kina Yang, Health Secretary Francisco Duque, dating Department of Budget and Management-Procurement Service officials Lloyd Christopher Lao at Warren Rex Liong, at ilang Pharmally executives.

Wala pang kopya ng report ang Malacañang pero tiniyak ni acting presidential spokesperson Karlo Nograles na hindi makikialam ang Pangulo sa mga gustong magsampa ng kaso kaugnay ng Pharmally deal.

Para naman kay House committee on good government Michael Aglipay, walang ebidensiyang susuprota sa mga rekomendasyon ng Senate committee, gaya ng laban kay Yang.

Samantala, tuloy lang ang detensiyon sa Pasay City Jail nina Pharmally executives Mohit Dargani at Linconn Ong hanggang sa pagtatapos ng 18th Congress sa Hunyo 30.

Mananatili namang epektibo hanggang sa susunod na Kongreso ang arrest order laban kay Lao, ani Gordon.

Ayon naman kay Secretary Duque, hihintay muna niyang ma-adopt ng Senado ang ulat ni Gordon at maiakyat sa korte ang usapin.

Nalulungkot din umano siyang hindi nakita sa imbestigasyon na wala siyang masamang intensiyon sa mga proyekto.

Iginiit naman ng abogado ni Yang na si Raymond Fortun na walang legal o factual basis ang naging laman ng ulat ni Gordon, na tinuturing ng kampong binuo para sa reelection.

— Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News