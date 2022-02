MAYNILA—Pinagbibitiw ni Sen. Sherwin Gatchalian nitong Miyerkoles si Energy Secretary Alfonso Cusi at 11 iba pang opisyal ng Department of Energy (DOE) dahil sa umano'y mga anomalya sa kanilang ahensya.

Sa isang privilege speech, na may titulong “Lutong Macau na nga,” nanawagan din ang senador na sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo si Cusi at mga tauhan dahil daw sa katiwalian, gross neglect of duty at misconduct.

Bunga ito ng imbestigasyon ng Senate Committee on Energy kung saan lumitaw na minadali umano ng DOE ang pag-apruba sa pagbebenta ng 45 percent na shares ng Chevron sa kumpanyang UC Malampaya na subsidiary ng Udenna Corp. na aniya’y kapos sa financial capability.

“Ako ay nanawagan kay Secretary Cusi at kaniyang mga subordinates na magbitiw na sa puwesto sa lalong madaling panahon," ani Gatchalian.

"Matapos ang lahat ng nangyari, hindi na kayo mapagkakatiwalaan pa ng sambayanang Pilipino dahil hindi kayo naging tapat sa pangangalaga ng kaisa-isang pinagkukunan ng bansa ng natural gas."

Napag-alaman ng Senate Energy Committee na -$137.2 million o -P6.9 billion ang initial working capital nito.

Nang magsagawa rin aniya ang DOE ng financial evaluation, hindi ang UC Malampaya ang sinuri kundi ang UC 38 LLC, na sa Chevron Malampaya.

Tinukoy na $565 million o P40 billion ang halaga ng Chevron shares na ibinenta sa UC Malampaya.

Bukod dito, nagpabago-bago rin umano ang polisiya ni Cusi. Sinabi umano nito noong una na kailangang aprubahan ng DOE ang bentahan ng shares. Pero sa isang Senate hearing, sinabi niyang hindi na kailangan ang approval ng DOE.

Binigyang diin ni Gatchalian na mahalaga ang Malampaya dahil doon nanggagaling ang enerhiya na nagpapailaw sa 4.5 million na bahay sa Mega Manila.

"Ang batas ay batas. Ang sinumang lalabag dito ay dapat panagutin. Nananawagan ako sa mga awtoridad na agad na magsampa ng mga kasong administratibo at kriminal laban kay Secretary Alfonso Cusi na nag-apruba sa Chevron-UC Malampaya at ibang opisyal ng DOE na sumuri ng naturang kasunduan," sabi ni Gatchalian.

Kasunod ng kaniyang talumpati, iminungkahi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang pagpasa ng resolusyong naglalaman ng mga panawagan ng kapulungan na sampahan sina Cusi ng criminal at administrative charges sa Ombudsman at Civil Service Commission.

Nag-abstain dito sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Bong Revilla, Ronald Dela Rosa at Senator Francis Tolentino dahil gusto nila ng Bill of Particulars o kumpletong impormasyon.

Sa isang pahayag, sinabi ni Cusi na magbibigay siya ng tugon sa mga inihayag ni Gatchalian.

"I shall issue my response as soon as I get hold of the Senate resolution," aniya.

Nauna niyang sinabi na harassment umano ang pagfa-file ng graft complaint sa kaniya dahil sa pagbenta ng shares ng Cheveron sa kumpanya ni Uy.

Aniya, dini-discredit lang umano ang Duterte administration kaya ginagawang malaking issue ang naturang deal.

UDENNA, SINAGOT ANG MGA ALEGASYON

Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng Udenna na "private sale of share" ang naging transaksyon kaya hindi na kinakailangan ng pag-aapruba ng DOE.

Dagdag ng kumpanya, walang naging "transfer of rights" o obligations nang mangyari ang deal.

"DOE approval is not required... Under Philippine law, there is a distinction between an assignment and a change of control," paliwanag ni Udenna Corp. Spokesperson Raymond Zorrilla.

"The transaction between UC Malampaya and Chevron Philippines, is a sale of the share of Chevron Malampaya LLC that resulted in a change of control . . . Because the transaction is at the stockholder level, there is no change in the corporate entity that owns the 45 percent participating interest," dagdag ni Zorrilla.

Nagpasalamat din ang kumpanya sa pag-review umano ng transkasyon kahit na hindi raw ito required sa batas, at sinunod din daw nila ang proseso para dito.

"The Chevron transactions followed a competitive bidding processes with rigorous due diligence conducted by Chevron, the international lenders involved and the other parties in the SC38 consortium," ani Zorrilla. — Robert Mano, ABS-CBN News

PANOORIN