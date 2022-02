Curfew, liquor ban sa Tagaytay City binawi

CAVITE — Binawi na ang pagpapatupad ng liquor ban at curfew hours sa Tagaytay City ngayong umiiral ang Alert Level 2.

Sa Executive Order No. 405, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagluluwag sa ilang panuntunan sa ilalim ng Alert Level 2 na epektibo Pebrero 1 hanggang 15.

Noong Enero 10, muling ibinalik ng Sangguniang Panlalawigan ng Cavite ang ordinansa para ibalik ang curfew mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa umano’y Omicron variant.

Sa Dasmariñas City, binawasan lang oras ng curfew na alas-12 ng hatinggabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

Sakop ng curfew maging mga sari-sari store, maliban ang mga convenience store at gasolinahan na pinapayagang magbukas ng 24 oras. Bukas naman hanggang alas-8 ng gabi ang mga palengke at talipapa.

Pinapayagan na rin sa Dasmariñas ang mga bar pero limitado pa rin sa 50 porsyentong kapasidad para sa indoor, habang 70 porsyento kung outdoor.

Sa Executive Order No. 4 naman mula sa Office of the Provincial Governor, pinapayagan ang operasyon ang mga mall mula alas-9 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi.

Puwedeng pumasok sa mall at mga kainan ang mga edad 18 pababa kahit hindi pa bakunado.