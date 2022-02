COVID-19 cases sa Pilipinas bumaba na: DOH

Watch more on iWantTFC

Bumababa na ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala kada araw, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Health (DOH).

"Magandang balita po ang bungad sa 'tin ng Pebrero sapagkat nagsisimula nang bumaba ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Katapusan ng Disyembre nang mag-umpisang sumipa ang mga kaso ng COVID-19, dala ng mas nakahahawang omicron variant.

Ayon sa DOH, karamihan sa mga rehiyon sa Luzon ay pababa na ang kaso habang nagpa-plateau o bumabagal na ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit sa Visayas.

Pero may mga rehiyon pa rin sa Mindanao na nananatiling mataas ang numero, partikular ang health care utilization, ayon sa DOH.

Sa Soccsksargen, halimbawa, halos 72 porsiyento ng intensive care unit (ICU) beds doon ang okupado na habang higit kalahati naman ng isolation beds ang gamit sa ngayon.

Hindi rin nalalayo ang sitwasyon ng Caraga Region, kung saan halos 63 porsiyento ng ICU beds at 77 porsiyento ng isolation beds ang ginagamit ng mga pasyenteng may COVID.

Ayon naman kay Vergeire, hindi pa dapat alisin ang alert level system.

"Kailangan natin maintidihan what the alert level system is, it is a warning system for LGU (local government unit). It serves as a guide for our LGU kung ano ang dapat gawin at this level of the number of cases or utilization of hospitals," ani Vergeire.

"These are things that for now will be around for a while para hindi na mag-surge ang virus kahit na-control na natin sila," ani Dr. Edsel Salvana ng DOH technical advisory group.

Para rin sa World Health Organization (WHO), dapat maging maingat ang mga bansa sa pagtanggal ng health protocols.

"They open up on the basis that the country next door opened up. The problem is they don’t have the same situation, they don't have the same vaccine coverage, they don't have a strong health system," sabi ni WHO Health Emergency Program Executive Director Dr. Michael Ryan.

Dapat ding maging maingat sa pagsabing endemic o pangkaraniwang sakit na lang sa Pilipinas ang COVID-19.

"Nagkakaroon pa ng variants, nag-e-evolve pa siya. So ang hirap magbitaw ng salita na magiging endemic siya kaagad. Just because it is endemic doesn’t mean it’s harmless," anang pediatric infectious disease specialist na si Dr. Benjamin Co.

Ngayong Miyerkoles, nakapagtala ang Pilipinas ng 7,661 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 3,577,298, kung saan 160,297 ang active cases.