Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa port of Clark ang 4 na live bearded dragons sa isang shipment galing Malaysia.

Idineklara ang shipment bilang Tupperware items. Nang isailalim ito sa x-ray scanning noong Huwebes, January 27, tumambad sa mga awtoridad ang mga kahina-hinalang mga larawan.

Sa isinagawang physical examination sa shipment at pagbukas dito bumulaga ang 2 babae at 2 lalaking live bearded dragons na nakalagay sa mga plastic container.

Ang bearded dragon ay isang uri ng reptile.

Ayon sa imbestigasyon ng BOC, imported ang mga nasabing dragons na inangkat sa ibang bansa ng walang Sanitary and Phytosanitary Certificate and Veterinary Health Certificate galing Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Ito ay malinaw na paglabag sa Section 118 (g), 119 (f), 1113 (l, j) and 1400 of R.A. No. 10863 or the Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) at R.A. No. 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act.

— Ulat ni Gracie Rutao

