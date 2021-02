Negosyante, ninakawan ng mga cellphone sa Maynila

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Arestado ang isang lalaki matapos mahuling nagnakaw ng mga cellphone sa Maynila Lunes.

Nagsumbong sa mga pulis ang isang negosyante na pinagnakawan umano siya ng isang lalaki sa New Panaderos Street sa Sta. Ana.

Dalawang cellphone umano ang nakuha mula sa kanya-- isang P37,000 ang halaga at isang P10,000.

Nagkasa ng follow-up operation ang mga pulis at natunton nila ang lalaki sa Pedro Gil at Qurino Avenue area sa Paco. Nadakip nila ang suspek at positibo ding itinuro ng biktima na siya ring nagnakaw sa kanya.

Nakuha mula sa suspek ang isang cellphone na pagmamay-ari ng biktima, pero hindi na makita ang isa pang cellphone.

Ang suspek ay isang 29 anyos na lalaki na miyembro umano ng Bahala Na Gang.

Nahaharap siya ngayon sa reklamong robbery snatching.