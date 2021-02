'Most wanted' sa Angeles City, arestado sa Tarlac

CAPAS, Tarlac - Arestado ang most wanted person ng Angeles City na si Vener Nulud nitong Lunes ng tanghali.

Arestado si Nulud sa Capas, Tarlac sa bisa ng warrant of arrest. Wanted si Nulud dahil sa kasong may kinalaman sa droga.

Miyembro din umano siya ng Espinola Criminal Group na sangkot umano sa drug trafficking at gun-running sa Angeles City at sa mga karatig-bayan.

Dagdag pa ng Angeles City Police Office, nasa listahan din si Nulud ng Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs, at ika-10 na high value target sa rehiyon. - ulat ni Gracie Rutao