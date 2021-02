Mga senador, nanawagan sa DOTr, LTO na ipagpaliban ang car seat law

MAYNILA — Nanawagan ang 6 senador sa Department of Transportation at (DOTr) sa Land Transportation Office (LTO) na iurong muna ang pagpapatupad ng batas na nag-uutos na pagamitin ng car seat ang mga 12 anyos pababa.

Sa Senate Resolution No. 633 na inihain ng nina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, senators Sonny Angara, Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, Nancy Binay at Sen. Grace Poe, ipinauurong ang pagpapatupad ng Child Car Seat Law hanggang wala itong maliwanag na guidelines.

Sa ilalim kasi ng naturang batas, multa at suspensiyon ng driver’s license ang maaaring harapin ng mga motoristang hindi maglalagay ng safety seats para sa mga sanggol o batang pasahero.

Nirerepaso pa ng LTO ang mga panuntunan kung paano ito ipapatupad at pinag-aaralan pa kung kailangan bang isama sa batas na ito ang mga pampublikong sasakyan.

Pero ayon sa mga senador, maganda ang batas dahil para ito sa kaligtasan ng mga bata pero marami pa umano itong mga isyu.

Isa na rito ang isyu kung paano sesertipikahan ng lto na fit-for-use o walang sira ang mga car seat habang wala pang naitataguyod na mga istasyon ang LTO para sa pagkakabit ng car seats.

Wala pa rin anilang brand at modelo ng car seat na nasesertipikahan ang Bureau of Product Standards ng Department of Trade and Industry.

Bukod dito, sinabi ng mga senador na dapat ikunsidera ng DOTr at LTO na mahirap kumita ngayon dahil sa pandemya at malaking gastusin para sa mga ordinaryong manggagawa na bumili ng car seat.

Ilang magulang na ang nangangamba at bumatikos sa DOTr at LTO dahil umano sa mga gastos sa pagbili ng car seat para sa kanilang mga anak ngayong nakatakda nang ipatupad ang batas sa kabila ng pandemya.