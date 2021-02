Mga kaso ng online gender-based violence, tumaas sa panahon ng pandemiya: grupo

Tumaas pa ang bilang ng online gender-based violence simula nang nagkaroon ng pandemiya, ayon sa isang foundation. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Tumaas ang bilang ng mga kaso ng online gender-based violence simula nang nagkaroon ng pandemiya, ayon sa isang foundation ngayong Martes.

Ayon sa Foundation for Media Alternatives, base sa kanilang monitoring ng mga naire-report sa media at mga pahayagan, tila napunta sa online platforms ang iba’t ibang uri ng gender-based violence dahil sa naging lockdown at quarantine.

Tumutulong ang naturang non-profit organization sa pagproseso ng mga impormasyon mula sa iba’t ibang information and communication technologies, kabilang na ang may kaugnayan sa gender issues.

“We know that as technology evolves, with the kind of technology that we have already, societies change and even that affects a lot on our culture, etc. This also affected cases on women, on violence on women," ani Liza Garcia, executive director ng foundation, sa isang online forum na inorganisa patungkol sa isyu ng cybercrime sa Pilipinas.

"It has transformed into something that is physical in the online space as well,” dagdag niya.

“When it came to 2020, during the time of the pandemic we really notice it started to increase in the cases of online gender-based violence. Of course, we can partly explain this by the fact that a lot of people were just at home, staying at home at they are using their computers.”

Sa datos ng foundation, tumaas ng 165 porsiyento ang bilang ng mga naitatala nilang online gender-based violence sa 2020, na nasa 130 cases kumpara sa 49 lang noong 2019.

Nasa 59.32 porsiyento ng mga biktima ay nasa 18-30 years old, kung saan kalimitang ginagamit ang mobile phones, Facebook at iba pang online chats.

Ang pinakamadalas na reported cases ay ang pagkuha ng litrato at video ng biktima nang walang pahintulot, pag-share o pag-post ng private pictures o information ng biktima, abusive comments na may kinalaman sa kasarian, threats of violence o pag-blackmail, at pamemeke ng personal data.

Iba-iba aniya ang epekto nito sa mga biktima, kung saan ang ilan ay nakararanas ng depression, anxiety, at may umaabot pa sa pagpapakamatay.

May iba ring nakaranas ng diskriminasyon, nawalan ng trabaho, o hindi makuha sa trabaho dahil sa isang gender-based scandal.

Sa panig ng Philippine National Police, sinabi ni Police Maj. Lalaine Marty ng Women and Children Cybercrime Protection Unit ng PNP- Anti-Cybercrime Group na tumaas din ang kaso ng pang-aabuso sa mga bata sa panahon ng pandemya.

“For women and children, bale ang tumaaas po sa'min ay child pornography. Iyan po ang aming tinututukan as of right now, so we have online sexual exploitation of children,” ani Marty.

Minomonitor din ng PNP ang iba pang uri ng cybercrimes gaya ng internet trolling, cyberstalking, cyber harassment, cyberbullying, sextortion, online child grooming at sexting.

Pinapayuhan ang mga nakararanas ng online gender-based violence na agad makipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno tulad ng PNP Anti-Cybercrime Group, National Bureau of Investigation Cybercrime group, at ibang independent bodies tulad ng UP Diliman Gender Office na tumatanggap rin ng mga reklamo.

RELATED VIDEO