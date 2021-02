Mga hindi naka-face mask, seatbelt sa loob ng sasakyan sinita sa Commonwealth

Sa takot na sitahin ng mga awtoridad, pinaalis ng konduktor ng isang bus ang pasaherong si Benny Tilledo sa isang bus sa Commonwealth City dahil helmet at hindi face shield ang suot nito. Kuwento ni Tilledo, pinapaayos ang kaniyang motorsiklo at wala siyang dalang face shield kaya helmet na lang ang ginamit niya. ABS-CBN News

MAYNILA - Sinita ng Inter-agency Council on Traffic (I-ACT) ang mga motorista at pasaherong lumalabag sa health protocols at hindi nakasuot ng mga seat belt sa loob ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.

Ang konduktor na si Dionisio Elizalde, natiketan matapos abutan ng isang kawani ng i-ACT ang isang pasahero na hindi nakasuot ng face shield sa loob ng bus.

Sa takot naman ng isang konduktor ng bus na mahuli, pinababa na lang nito ang isang pasaherong nakasuot ng helmet dahil wala umano itong face shield.

Paliwanag ng pasaherong si Benny Tilledo, pinapaayos pa ang kanyang motorsiko at wala naman siyang dalang face shield kaya helmet nalang ang kanyang ginamit bilang kapalit.

"Sir pinababa po ako ng kunduktor, galit na galit po sa akin. Bawal raw po ito, galit na galit po sa akin halos tadyakan ako eh,” ani Tilledo.

Ayon sa I-ACT, pananagutan ng mga bus driver at konduktor ang bawat pasahero nito. Kaya panawagan ng tanggapan na siguruhing sumusunod ang mga pasahero sa health protocols.

"Kaya lang po karamihan po hindi talaga sinusuot 'yung face shield, kaya po palagi ko sinasabihan yung kunduktor, you have to wear your face shield properly kasi ikaw role model ka, kayo ang gagayahin ng mga pasahero," paliwanag ni Lt Col. Manuel Bonevie. Team Leader, I-ACT Special Operations.

Nahuli namang walang suot na seatbelt ang senior citizen na si Danilo Lucanas, na kagagaling lang ng ospital matapos samahan ang pinsan na naka-catheter at katatapos lang magpatingin sa doktor.

Pinakiusapan niya ang mga kawani ng I-ACT pero nanindigan ang tanggapan na tiketan pa rin siya.

Sa tala ng I-ACT, umabot sa mahigit-kumulang 40 motorista ang nasita nila sa mga iba't ibang traffic at health protocol.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News