Mga dapat malaman kung sasali sa COVID-19 vaccine clinical trials

Habang naghihintay pa ang Pilipinas sa pagdating ng mga bakuna mula Pfizer at AstraZeneca, nagpaplano na rin ang gobyerno at mga pharmaceutical companies sa clinical trials.

Ito ay ang mga pag-aaral para sa mga iba pang bakuna na dine-develop laban sa COVID-19.

Ang World Health Organization (WHO) at mga kompanyang Sinovac, Clover Biopharmaceuticals, at Janssen ng Johnson & Johnson ay naglalayong makakuha ng mga volunteer mula sa Pilipinas para masubukan kung ligtas at epektibo nga ang mga bakuna sa mga Pinoy.

Ayon sa Department of Science and Technology (DOST), malaki rin ang benepisyo ng pag-aaral sa mga Pilipino.

"You may get a vaccine for a disease before it is available for everyone," ani Jaime Montoya, executive director ng DOST-Philippine Council for Health Research and Development.

Ayon kay Montoya, kung mapakitang ligtas at epektibo ang bakuna sa mga Pilipino, mas mapapabilis din ang pagrehistro ng bakuna sa bansa.

Pero hindi pa lubos na kumbinsido ang mga Pinoy na mag-volunteer dito.

"Parang mas nakakatakot makipaglaban sa experiment," sabi ng Grab driver na si Ranz Lagrimas.

Ayon sa DOST at mga eksperto, sasalaing mabuti ng Food and Drug Administration ang mga bakunang sasailalim sa clinical trial.

Tanging mga 18 taong gulang at pataas at may malusog na pangangatawan ang puwedeng sumali.

Titiyakin ding hindi pinilit ang sasali at nauunawaan nila ang mga posibleng side effect ng bakuna.

Kung maospital man ang pasyente kahit hindi pa sigurado na dahil sa bakuna ay gagamutin nila ang volunteer.

"Kailangan 'yan dahil emergency treatment and management is important regardless kung ito ay may kinalaman sa bakuna o hindi," ani Montoya.

Mahalaga ring malaman kung may kinalaman sa bakuna ang side effect para idagdag sa pag-aaral at maging basehan kung makakakuha ng financial claim ang nakaranas ng malubhang sintomas.

Oobserbahang mabuti ang mga boluntaryo sa loob ng 6 hanggang 18 buwan para matingnan ang kanilang kalagayan.

Pero hindi lahat ng magboboluntaryo ay makakatanggap talaga ng bakuna. Ang iba ay bibigyan ng placebo o injection na walang epekto sa kalusugan ng tao.

"Kung ikaw ay mapunta sa Group A tatanggap ka ng bakuna na eksperimento. They will inject you the vaccine, depende sa klase, maaari kang makakuha ng booster dose," ani Dr. Cristina Torres ng Forum for Ethical Research Committee in Asia and Western Pacific Region.

"Mayroon isang clinical trial na isang dosis lamang at ikukumpara sila sa Group B. 'Yong group B ay makakatanggap ng placebo o comparator vaccine," aniya.

Iba-ibang bakuna naman ang kasama sa clinical trial ng WHO.

May posibilidad din umanong imbes na placebo, mabigyan ng ibang bakuna ang Group B para maikumpara.

Puwede ring mabigyan ang volunteer ng compensation para sa kanilang oras at pamasahe.

"Kung ang isang sponsor ay pharmaceutical company, standard operating procedure po 'yan na ang kalahok ay may tatanggapin," ani Torres.

Pero hindi puwedeng mataas ang compensation para maiwasan ang undue inducement o iyong pagsali ng tao sa trial dahil lang sa pera.

Kailangan din umanong tapusin muna ng volunteer ang pag-aaral bago niya malaman kung nabigyan nga siya ng bakuna o placebo.

Ayon sa DOST, wala pang petsa kung kailan magsisimula ang WHO trial at independent trials ng mga pharmaceutical company.

Pero umaasa silang hindi ito sasabay sa mismong vaccination program ng gobyerno gamit ang mga aprubado nang bakuna.

Titiyakin din umano ng gobyerno na ang mga trial ay hindi gagawin sa mga lugar na mauuna sa pagpapabakuna ng gobyerno.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News

