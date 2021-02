Mag live-in partner na senior citizen, pinagbabaril sa loob ng bahay sa Iloilo

Pinagbabaril sa loob ng bahay ang mag live-in partner sa Iloilo. Larawan mula kay Francis Basco

Patay ang mag live-in partner na senior citizen matapos pasukin at pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Malamboy-Bondolan, Alimodian, Iloilo, Lunes ng gabi.

Nakilala ang mga biktima na sina Ariston Castillo, 62-anyos, at Georgina Miller, 60, mga residente ng nasabing lugar.

Ayon sa imbestigasyon ng Alimodian Police, pasado ala-6 ng Lunes ng gabi nang marinig ng mga residente ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa loob ng bahay ng mga biktima.

Patay na nang makita ng mga residente ang dalawa. Sa labas ng bahay nakita ang bangkay ni Castillo, habang sa loob ng kuwarto ang katawan ni Miller.

Dagdag pa ng kapulisan na bago lang sa lugar ang mga biktima at galing ‘di umano sa Mindanao. Walang kamag-anak sa lugar ang dalawa kaya nahirapan ang kapulisan sa pag-imbestiga.

Dead on arrival ang dalawa sa Aleosan District Hospital. May tama sa ulo at sa iba’t ibang parte ng katawan si Castillo, at sa katawan naman ang tama ni Miller.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa pamamaslang.

- Ulat ni Rolen Escaniel

