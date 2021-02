LTO, 'di manghuhuli ng 6 buwan sa lalabag sa Child Car Seat law

MAYNILA - Nanindigan ang Land Transportation Office (LTO) na magbibigay sila ng palugit para mabigyan muna ng tamang kaalaman ang mga motorista higgil sa implementasyon ng child car seat law.

“For 6 months, tinatawag po namin na soft approach, magbibigay kami ng mga flyer. Ipinamimigay ng aming enforcers, tapos education campaign, tapos warning,” ayon kay Robert Valera, deputy director ng LTO Enforcement Service.

“Hindi po kami manghuhuli within 6 months, wag kayong mag-alala. Ie-educate namin kayo at inaayos na namin ang aming inspection protocols," aniya.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Valera na magkakasa na sila ng strong enforcement makalipas ang 6 na buwan kung saan magbibigay na sila ng mga ticket at show cause orders sa mga mahuhuling lalabag sa batas.

Nagsimula ngayong Martes, Peb. 2, ang implementasyon sa Republic Act 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act kung saan kinakailangang ang mga bata edad 12 anyos pababa ay dapat na nakaupo sa tamang car seats habang bumibiyahe sa loob ng pribadong behikulo.

“Private vehicles muna. Binibigyan kami ng Kongreso ng isang taon na pag-aralan po ito at saka magbibigay tayo ng recommendation kung puwede silang isama na,” sabi ni Valera.

Watch more in iWantTFC

Sa datos umano ng Philippine Statistics Authority, mula taong 2006 hanggang 2015, ang pinakamalaking casualty sa road crash incidents ay mga bata.

Bawal din umupo sa harapan ang mga bata edad 12 pababa.

“Ang mga bata mahina po ang kanilang neck muscle at saka 'yung katawan nila. Kapag nabunggo sasakyan na 'yan lalabas air bag mababali leeg nila kaya nakakatakot po 'yan,” sabi niya.

May kakaharaping multa ang mga drivers at manufacturers at distributors na lalabag sa batas hinggil sa paggamit ng car seat.

Kaya payo ni Valera na suriing mabuti ang mga car seat bago bilhin dahil mayroon din aniyang iba na may expiration.

“May car seat na may expiration at may car seat na wala. 'Yung may expiration 'yun ang bawal ibenta. 'Yung wala, iniinspeksiyon ng LTO yan,” sabi niya.