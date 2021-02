Health workers sa COVID-19 referral hospitals, prayoridad sa bakunang gawa ng Pfizer

MAYNILA - Prayoridad sa unang batch ng Pfizer COVID-19 vaccines na darating sa Pilipinas ang mga health worker sa COVID-19 referral hospitals sa Metro Manila, Cebu City, at Davao City.

Ito ang sinabi ni Sec. Carlito Galvez Jr. ngayong Martes. Aniya, 117,000 lang na doses ng Pfizer vaccine ang inaasahang unang darating sa bansa kalagitnaan ng Pebrero, sa pamamagitan ng COVAX Facility ng World Health Organization.

Pero ayon kay Galvez, sapat na ito para sa mga health worker sa COVID-19 referral hospitals sa Metro Manila na nasa 56,000 ang bilang.

May sobra pa na maaaring ibahagi sa health workers sa Cebu at Davao.

Kasama sa priority hospitals ang Philippine General Hospital sa Maynila, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan, at Lung Center of the Philippines at East Avenue Medical Center sa Quezon City.

"Kasi maliit lang ‘yung portion ng Pfizer, 117,000 lang po ‘yun, as much as possible, sa hospital institution lang po ‘yun muna… especially ‘yung COVID referral hospitals... ‘Yung Pfizer kasi mataas ‘yung kaniyang efficacy maganda po ‘yun sa healthcare workers,” ani Galvez.

“Considering na this is COVAX Facility vaccines, kailangan ma-ensure po talaga na pagka nakita ng WHO na ini-implement po natin ‘yan, dadagdagan po nila ‘yan. Pero pagka ginawa natin may mga privilege tayong ginawa na hindi natin binigay sa ating frontline COVID referral hospital, ang mangyayari ika-cut nila ‘yan," dagdag pa ni Galvez.

Inaasahan ring darating ngayong buwan ang bahagi ng 5.5 million hanggang 9.2 million doses ng bakuna mula AstraZeneca para sa Pilipinas sa unang hati ng taon, sa ilalim pa rin ng COVAX Facility.

Ani Galvez, pwede naman itong gamitin para sa mga vaccinator at iba pang health worker.

“Halos sabay darating ‘yan eh, ‘yung Pfizer at sa AstraZeneca. ‘Yung AstraZeneca pwede natin ibigay ‘yun sa vaccinators natin,” ani Galvez.

“I-limit muna sa major areas so we can handle it perfectly,” dagdag niya.

Paalala ni Galvez sa mga lokal na pamahalaan, ihanda na ang cold storage at tiyaking professional ang handling ng mga bakuna para maiwasan ang wastage o pagka-panis, tulad ng naranasan sa ilang bansa.

“’Yung hindi unprofessional handling, pag hindi professional ang naghahandle ng vaccine, at hindi nila alam ang cold storage handling, magkakaroon tayo ng wastage, ‘pag nagkaroon ng brownout, at walang back up to the backup,” aniya.

“Mayroon nakatutok talaga na special task group na doon lang nakatutok sa COVID-19 vaccine,” dagdag ni galvez.

Mainam din umano kung may 30 porsyento na reserve sa listahan ng mga babakunahan kada araw, sakaling hindi dumating ang mga nasa priority list.

“Pag tinanggal sa warehouse ‘yan hindi na puwedeng ibalik ‘yan. sa pagpaplano, kailangan may 1/3 na reserve. Kung walang dumating, mayroon tayong reserve na iva-vaccinate,” ani Galvez

Sa Caloocan City na binisita ng National Task Force Against COVID-19 na Martes ng hapon, isang milyon sa 1.7 million na residente ang target na bakunahan kontra COVID-19.

Mahigit 336,000 dito ay nasa Priority Group A tulad ng mga health worker, mahihirap na senior citizen, at uniformed personnel.

Naghanda ang lokal na pamahalaan ng 54 na vaccination sites, pero aminado itong kulang pa ang bilang ng mga magbabakuna.

Base kasi sa standards ng Department of Health, 481 dapat ang vaccinators ng Caloocan, pero sa ngayon nasa 165 pa lang ito.

Ongoing naman ang recruitment para sa mga magbabakuna.

Nakikipag-usap din si Caloocan City Mayor Oscar Malapitan sa mga lider ng simbahan, at nananawagan sa mga volunteer para madagdagan ang kanilang vaccinators, pati na ang vaccination sites.

“Kulang pa, kaya mag-iistart kami ng campaign, halimbawa sa isang simbahan na malaki, ilan ho ba ang maibibigay niyo sa amin diyan na volunteer nurses. ang importante nurse e. ‘Yung mga public school teacher mananawagan kami. Tiyak naman ‘yan magvo-volunteer. May nagtanong isang pari, paano, wala ba tayong maibibigay sa kanila? Eh wala ho. Merienda puwede natin bigyan ‘yung volunteers natin, pero ‘yung honoraria wala ho tayong maibibigay,” ani Malapitan.

Payo rin ng DOH, puwedeng kumuha ng health workers mula sa labas ng siyudad, at bukas ang ahensya na tumulong.

Sa ngayon, kung 100 residente ang kayang bakunahan ng kada vaccinator, tinatayang nasa 16,500 na residente ang mababakunahan kada araw, ayon sa City Health Office.

Base sa survey ng higit 13,000 na residente ng Caloocan, 95 porsyento ang gustong magpabakuna kontra COVID-19, habang 5 porsyento naman ang ayaw.

Halos kalahati ng respondents o 48.5 porsyento, Pfizer ang piniling brand ng bakuna, 26 posyento ang pumili sa AstraZeneca, 3.8 porsyento lang ang sa Moderna, at 1.7 porsyento sa Sinovac.

Halos 1/5 ng respondents ang walang piniling brand, habang walang pumili sa COVID-19 vaccine ng Gamaleya at Sinopharm.

Nasa 600,000 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccines ang bibilhin ng Caloocan City government, base sa pinirmahan nitong tripartite agreement.

Para magkaroon ng higit na kumpyansa ang mga residente na magpabakuna kontra COVID-19, sinabi ni Malapitan na handa siyang mabakunahan sa harap ng publiko, at hindi na siya mamimili pa ng brand ng bakuna.

“Kung natatakot kayo, ako ang unang magpapabakuna…Para ipakita sa inyo safe itong gamot,” aniya.

Paalala naman ni NTF advisor Ted Herbosa sa mga lokal na pamahalaan, tiyaking madi-dispose ng maigi o durugin ang mga vial ng bakuna para hindi magamit sa pamemeke ng COVDI-19 vaccines.

Gusto namang i-rekomenda ni Galvez na gawing strategic asset ang COVID-19 vaccines para mabantayan ito ng military paglapag pa lang sa bansa.

“Gusto natin i-recommend na the vaccine will be a strategic asset. pagka strategic asset ‘yan, well secured po ‘yan. Puwede po ‘yan gwardiyahan ng military. parang ginagawa po natin sa election… kunwari from the airport, escorted ‘yan," aniya.

