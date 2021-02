Duterte may patutsada sa EU dahil sa umano'y 'pag-ipit' sa mga bakuna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang European Union (EU) ng pangho-hostage umano sa suplay ng bakuna sa gitna ng namumuong alitan ng samahan sa pharmaceutical company na AstraZeneca.

Naglabas kasi ang EU ng bagong regulasyon na nagkokontrol sa pag-export ng mga bakunang gawa sa loob ng kanilang mga teritoryo para masiguro ang sarili nilang suplay.

"Let us just hope for the best. The problem is 'yung bakuna... Saan? Eh 'yung AstraZeneca 'hinostage' ng European Union," sabi ni Duterte noong Lunes ng gabi.

Maaalalang sinabi ng AstraZeneca na hindi nito makakayanan na mai-deliver ang napagkasunduang bilang ng mga bakuna dahil sa ilang "manufacturing issues."

Dahil dito, sinabi ni Duterte na nagkukumahog ang mga mas mahihirap na bansa na makakuha ng sarili nilang suplay ng bakuna.

"Ang atin dito ASEAN but we are not really as powerful as the EU.

Eh wala tayong connection, wala tayong mga... wala tayong pera. May pera tayo pero naka-ready lang, standby," sabi ng Pangulo.



Pero nilinaw ni vaccine czar Carlito Galvez na hindi maaapektuhan ng isyu ang suplay ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas dahil hindi naman sa Europa, kundi sa Thailand gagawin ang mga bakuna na ide-deliver sa bansa.

"Sa atin po wala pong problema dahil ang ating suplay ay galing sa plant ng Thailand at saka meron tayong another plant sa Serum Institute of India na puwede tayong magkaroon ng tie-up. And possibly, du'n po ma-resolve 'yung logistical requirement po natin," ani Galvez.

Nakatakdang makakakuha ang Pilipinas ng may 17 milyon doses ng AstraZeneca vaccine sa ilalim ng kasunduan na pinirmahan ng kompanya sa mga LGU at pribadong sektor.

–Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News