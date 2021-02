ALAMIN: Akma ba ang biniling child safety seat para sa anak?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ngayong Martes ay umarangkada na ang pagpapatupad ng Child Safety in Motor Vehicles Act na nag-aatas ng paggamit ng car seat para sa mga sanggol at batang pasahero sa mga pribadong sasakyan.

At dahil nagsisimula nang mamili ang mga magulang, nagpaalala ang Department of Trade and Industry (DTI) at Land Transportation Office (LTO) sa kung ano ang akmang child seats na dapat gamitin.

Ayon sa DTI at LTO, dapat gumamit ng lateral facing o kaya rear-ward-facing car seat sa mga sanggol na 0 hanggang 15 buwang gulang.

Ang mga toddler at pre-schoolers naman o mga 15 buwang gulang hanggang 4 taong gulang ay dapat gumamit ng forward-facing car seat. Booster seats naman ang dapat gamitin ng mga 4 anyos hanggang 12 anyos.

Pero kapag may taas na 4'11" ang bata, puwedeng gumamit na lang ng ordinaryong seat belt.

Kung bibili rin ng bagong car seat ay dapat mayroon umano itong PS Mark at ICC Sticker.

Puwede naman daw bumili ng secondhand, pero paalala ng LTO na siguruhing hindi pa ito "expired."

"Mayroon namang ibang car seats that do not have an expiration date. That will be inspected, it will be certified if it is safe to use," ani LTO Deputy Director for Law Enforcement Roberto Valera.

Sa ngayon, hindi pa manghuhuli ang LTO sa loob ng 6 na buwan.

Sa ilalim ng batas, multa at suspensiyon ng driver’s license ang maaaring harapin ng mga motoristang hindi maglalagay ng safety seats para sa mga sanggol o batang pasahero.

Nirerepaso pa ng LTO ang mga panuntunan kung paano ito ipapatupad at pinag-aaralan pa kung kailangan bang isama sa batas na ito ang mga pampublikong sasakyan.

Ang Department of Transportation ang naatasang magpapatupad ng batas. Pero ipagpapaliban muna ng ahensiya ang panghuhuli sa mga hindi sumusunod dahil sa pandemya at para magsagawa ng malawakang information campaign sa kahalagahan ng child safety seat.

Ayon sa World Health Organization, malaki ang tsansang makaiwas sa peligro ang mga bata sa mga insidente sa kalsada kung may car seat.

Mula 2006 hanggang 2014 sa Pilipinas, nasa 17 porsiyento o higit 2,000 ang mga edad 19 anyos pababa sa mga naging biktima ng road crashes. Ibig sabihin, nasa 1,334 kada taon o halos 4 bata ang namamatay kada araw dahil sa mga aksidente sa daan.

"'Yung road safety po kasi maaari natin tukuyin na silent pandemic dahil sa dami ng namamatay dito taon-taon kung saan ang ating kababayan patuloy na nagiging vulnerable sa road crashes partikular ang mga bata. Mas fragile po sila, mas malambot ang buto, mas mabilis po sila masaktan," ani Transportation Assistant Secretary Steven Pastor.

Dahil dito, nakiusap na ang mga road safety advocate na hangga’t maaari ay mamili na ng ang mga motorista ng child car seat.

Ayon kay Bert Suansing, secretary-general ng PH Global Road Safety Partnership, hindi na dapat hinihintay na may masamang mangyari bago pa magdesisyon na mamili ng child car seat.

"Ang tingin kasi ng marami sa atin na puwede lang 'yung kanlong lang 'yung bata. 'Yun nga masakit niyan. Ma-involve pa muna sa aksidente para makita 'yung halaga ng car seat. Hindi naman 'yan kapritso lang," ani Suansing.

Giit pa niya, nahuli na ang Pilipinas sa pagpapatupad ng naturang batas.

— Ulat nina Jasmin Romero at Jacque Manabat, ABS-CBN News