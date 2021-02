56 porsiyento ng mga Pilipino payag magpabakuna kontra COVID-19: survey

Watch more in iWantTFC

Mas maraming Pilipino ang nagsasabing magpapaturok sila ng bakuna kontra COVID-19 kapag mayroon na nito sa Pilipinas, base sa isang online survey.

Sa naturang survey na ginawa ng mga professor at estudyante ng University of the Philippines, 55.9 porsiyento ng 15,651 respondents ang nagsasabing magpapabakuna sila laban sa coronavirus disease.

Sa bilang na iyon, 23.7 porsiyento ang sumagot ng "yes" habang 32.1 porsiyento naman ang sumagot ng "probably yes."

Nasa 34 porsiyento naman ang nagsabing hind sila sigurado, 6.7 porsiyento ang "probably no" at 3.5 porsiyento ang nagsabing "no."

Lumabas din sa survey na mas may kumpiyansa ang mga tao sa mga bakuna mula Amerika at Europe.

Nasa 38.6 porsiyento naman ng mga sumagot sa survey ang nagsabing may kumpiyansa sa bakuna ng Russia.

Pinakamaliit na porsiyento ng mga respondent ang nagsabing may tiwala sila na magpaturok ng bakuna mula China.

Side effects na dulot ng bakuna ang pangunahing dahilan ng pag-aalala ng mga respondent.

Pero ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, lahat ng bakuna ay may side effects, lalo na pagdating sa pangalawang dose.

"All of the vaccines, the second dose, usually they have stronger side effects than the first dose," ani Domingo.

"After the first dose, you start building antibodies so pagdating ng second dose, mas malakas 'yong immunologic reaction," dagdag niya.

Sa ngayon, Pfizer at AstraZeneca pa lang ang nabibigyan ng emergency use authorization ng FDA.

Magkaibang klase ang 2 bakuna. Ang Pfizer ay MRNA o gawa sa laboratoryo habang viral vector vaccine naman ang AstraZeneca o gawa sa bahagi ng virus na ikinakabit sa isang vector na magdadala sa cell ng tao.

Ang Sinovac ng China naman ay isang inactivated vaccine, na ayon kay Domingo ay matagal na talagang ginagamit sa pagbabakuna.

"In fact, our vaccine experts think this is probably the safest. The inactivated viruses, these are the vaccines that we’ve been using for many decades," ani Domingo.

Sa nalalapit na pagdating ng mga bakuna, mahalaga umanong maipamahagi ito agad sa priority sector.

Mahalaga ring maibigay ang pangalawang dose ng bakuna sa tamang oras.

Ayon kay Dr. Anthony Fauci ng National Institue of Health sa Amerika, maraming puwedeng matutunan ang ibang mga bansa sa naging karanasan ng bansa nila.

"I think one of the lessons we've learned [is] you've really gotta have a pretty well organized, on the ground, local capability of getting it to people's arms," ani Fauci.

Sa tala ngayong Martes ng Department of Health, umabot sa 528,853 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Ito ay makatapos makapagtala ang DOH ng 1,583 bagong kaso.

Sa bilang na iyon, 30,368 ang active cases bunsod ng 487,611 na gumaling sa sakit at 10,874 namatay.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News