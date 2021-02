18 hiker nasagip matapos atakihin ng mga bubuyog sa Bataan

Kuha ng Mariveles MDRRMO

Nasagip ang 18 mountaineers na na-stranded sa Mt. Tarak Ridge sa Mariveles, Bataan matapos sila atakihin ng mga bubuyog sa naturang lugar.

Ayon sa Mariveles PNP, nagtulong-tulong ang mga pulis at ibat ibang rescue units para makaakyat ang bundok at mailigtas ang mga hikers na pawang mga estudyante ng Bataan Peninsula State University.

Unang naibaba ang 5 sa kanila na pawang nagsusuka at nanghihina at puno ng pantal sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa kagat ng mga bubuyog. Isinunod din ang iba na kaaagad binigyan ng first aid.

Watch more in iWantTFC

Biyernes ng umaga nang umakyat ang grupo at Sabado na sila ng umaga na-rescue matapos makahingi ng tulong ang kanilang tour guide.

Ang pag-atake ng maraming bubuyog ay maaring magdulot ng pagsusuka o pagtatae, sakit ng ulo, pagkahilo, kumbulsyon, lagnat, at pagkahimatay.

Kung ang biktima ay may allergies sa bee sting, maaari itong mahirapan sa paghinga, at baka maging dahilan ng atake sa puso o pagkamatay.

Maayos nagamot ang mga hikers at nasa ligtas nang kalagayan.--Ulat ni Gracie Rutao