DTI chief Pascual lusot na sa CA

MAYNILA -- Lusot na sa Commission on Appointments (CA) nitong Miyerkoles ang ad interim appointment ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Alfredo Pascual.

Matatandaang na-bypass ng CA ang appointment ni Pascual ng dalawang beses noong isang taon.

Sa pagdinig nitong araw, naka-face off ni Pascual ang tatlo sa apat na tumututol sa kaniyang appointment. Pawang mga empleyado sila ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA).

Isa ang regular na empleyado at contractual of service ang iba.

Inireklamo nina Genevieve Aggabao at Melvin Jones Paniza, pawang contractual employee, ang hindi pag-renew sa kanilang kontrata.

Natanong rin si Pascual hinggil sa mataas na presyo ng ilang pangunahing biihin gaya ng sibuyas, bawang at itlog.

Tanong ni Sen. Cynthia Villar, bakit hindi nagpatupad ng price control noong sumirit ang presyo ng sibuyas.

Sabi ni Pascual, nakikipag-usap na sila sa pamunuan ng ilang malls para direktang kumuha na ng produkto sa mga magsasaka.

Nakipagpulong na rin, aniya, siya sa Philippine Competition Commission para bantayan ang mga mag-o-overprice.

Hiniling naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tukuyin ni Pascual ang mga partikular na ginawa para makontrol ang nagtataasang presyo ng mga produkto.

Inirekomenda din niyang palakasin ang mga kooperatiba ng mga magsasaka at tulungan silang maibenta direkta sa merkado ang kanilang mga produkto para mas mura.

