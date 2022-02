Kilala ang Binondo, Manila sa magagarbong fireworks display at aktibidad na kanilang ginagawa tuwing selebrasyon ng Chinese New Year.

Pero ngayong taon, simple muli ang pagsalubong nito sa Lunar New Year dahil sa pandemic restrictions.

Dumayo ang ilan sa isang mall kung saan may LED screen para sa Chinese New Year countdown.

May display rin ng Laughing Buddha na pinaniniwalaang nagdadala ng swerte, kasiyahan at kasaganahan na naging patok sa mga bumisita.

“Pinagpe-pray ko po sila Mama ko po kasi may sakit sila ngayon. Tsaka professional growth ko po sa career. Business venture sana this year," sabi ng dumalo na si Shiela Marie Lopez.

Mahigpit na ipinagbabawal ang parada at iba pang aktibidad sa Binondo. Kaya naman ang ilan sa mga dragon dancers at negosyante, kaniya-kaniyang diskarte para may kitain sila.

Ang PH Golden lions and dragon dance group, alas-4 pa lang ng madaling araw ay tumulak na papuntang San Mateo, Rizal para mag-perform ng dragon dance.

Ayon sa ilang mga dragon dancers, kahit mahina ang kita sa pandemya ay hindi ito hadlang para maipagpatuloy nila ang kanilang passion sa pagsasayaw.

"Malaki ang pagkakaiba talaga. Wala tayo dati hinihinging dokumento. Dati, malaki kinikita. Ngayon, lahat controlled, pati yung dating mga dancers namin. Kahit humina ang kita namin ngayong pandemya, tinutuloy pa rin namin dahil passion ito ng isa't isa," ayon sa leader ng Wei Feng Dragon and Lion Dance Group na si Jefferson Labii.

May ilang mga tindera ang buong magdamag pumuwesto sa Binondo para makapagbenta ng ilang mga lucky charms.

Ang iba, dahil matumal ang benta sa kalsada, ay pinagsasabay na lang ang pagbenta ng lucky charms online.

Tulad sa Binondo, limitado rin ang naging celebration ng Chinese New Year sa Davao.

Isang virtual celebration ang kanilang ginawa kung saang naka-live stream ang event sa social media page ng lokal na pamahalaan.

Ibinida ng Davao Lion Dancers Association ang tradisyunal na Lion Dance na isinagawa malapit sa Davao City Hall.

Nagkaroon din ng dance performances ang mga estudyante mula mismo sa China.

Magkakaiba man ang naging paraan ng pagsalubong sa Year of the Water Tiger, pare-pareho lang ang hiling ng tao: ang matapos na ang pandemya at bumalik na sa normal ang lahat sa lalong madaling panahon.

-- Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News

Kaugnay na video:

Watch more on iWantTFC