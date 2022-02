MAYNILA — Umapela si Justice Secretary Menardo Guevarra nitong Martes sa dalawa pang pugante ng New Bilibid Prisons na boluntaryo nang sumuko sa mga awtoridad.

Hindi pa rin nahuhuli sina Drakilou Falcon at Chris Ablas na kasama sa grupo ng mga bilanggo na tumakas mula sa Bilibid kamakailan.

Kapwa nahatulan ang dalawa ng reclusion perpetua o hanggang 40-taong pagkakakulong.

May mga kasong robbery with homicide, illegal possession of firearms at nahaharap din sa kasong double murder, frustrated murder, attempted murder at robbery si Falcon habang convicted naman sa kasong robbery with homicide si Ablas.

Ani Guevarra, sa bawat paglipas ng araw nagiging mas pahirapan para sa mga awtoridad na maaresto ang mga ito pero patuloy anya ang trabaho ng tracking team ng Bureau of Corrections para maaresto ang mga pugante.

Nakipag-ugnayan na umano ang BuCor sa iba't ibang LGU at maging sa Philippine Coast Guard para sa agarang ikadarakip ng mga ito.

Mungkahi ng kalihim sa pamunuan ng BuCor, mag-alok na ng pabuya sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon para maaresto ang dalawa.

“I am also calling on these escapees to voluntarily turn themselves in at the nearest police station, because the long arm of the law will soon catch up with them, wherever they hide," aniya.

Una nang napatay sa follow-up operation ng mga awtoridad ang dalawa sa mga pugante na sina Pacifico Adlawan na may kasong frustrated homicide at Arwin Villeza Bio na may kasong murder.

Dumaan umano sa Gate 4 hanggang sa makalabas sa Gate 3 ng Bilibid ang mga pugante patungong Sitio Magdaong.

Binigyang diin ni Guevarra na mapanganib ang mga puganteng ito kaya importante ang agaran nilang pagka-aresto.

“These escapees may be armed and dangerous, thus the need to recapture them immediately. that’s why it crossed my mind to suggest offering a reward for their rearrest. Yes, it is difficult to find them because everyone is wearing a mask but our law enforcement agents, with the help of ordinary citizens, will find them. it’s just a question of attrition," aniya.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

