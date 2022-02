Naiyak at naghiyawan sa tuwa ang ilang overseas Filipino workers na nakapiling ang mga mahal sa buhay matapos na mas luwagan na ang restrictions sa quarantine ng mga fully vaccinated na indibidwal.

Kabilang dito si Liza Mae Deluna, na may 2 taon nang hindi nakita ang pamilya.

"Ang saya! Kasi ang tagal ko na umuwi! Magtatlong taon na! Suwerte nga po, kaya nagtagal ang aking uwi," ani Deluna.

Ngayon, kailangan na lang ng mga fully vaccinated ang negatibong resulta sa RT-PCR test 48 oras bago ang biyahe at patunay na sila'y bakunado.

Si Janet Junio, galing Qatar at 3 taong di nakauwi ng Pilipinas. Naiyak na lang siya nang makita ang pamilya.

"Magandang balita sama-sama na kami. Good news kasi pagbalik ko, wala na quarantine, direct na uwi," ani Junio.

Galing Estados Unidos ang seafarer na si Redemptor Arcillas.

Kuwento niya, palakpakan sila ng mga kasama niya sa eroplano nang sabihan na diretso na sila sa kanilang pamilya.

"Dati napakahirap 'yung stress namin, napakahirap. Madali makauwi sa mga OFW seaman gaya ko," ani Arcillas.

"'Di na kami mag-aantay nang matagal, mahahawakan na ng mga anak namin 'yung aming papa na di tulad dati na maghihintay kami. Nami-miss mo 'yung isa," dagdag niya.

Ayon sa Department of Tourism, inaasahan nilang mas marami ang magbabalik-bayan ngayon lalo't di mauubos ang bakasyon sa quarantine at hindi na gagastos sa facility ang returning residents.

"Kahit na tumatanggap na 'no quarantine,' follow minimum health and safety protocol and if you haven’t been boosted, please take your booster shot," ani Tourism Sec. Bernadette Romulo-Puyat.

Payo naman ng public health experts na kung kaya ay magpa-test ng sarili pagdating ng Pilipinas para makasigurong ligtas ang pag-uwi sa pamilya.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News