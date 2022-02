Guanzon nanggagalaiti pa rin kay Ferolino, nagbanta ng impeachment

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Iginiit ni Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon na may isang senador na sumasawsaw at nag-iimpluwensiya umano sa nakabinbing disqualification cases laban kay presidential candidate Bongbong Marcos.



Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Sotto na handa siyang paimbestigahan sa Senate ethics committee ang isyu pero mas mainam aniyang pangalanan ni Guanzon ang senador.

Si Guanzon, handa umanong gawin ito.

"If the Senate calls me, I will do so. It’s not fair to me also to say his name here without a proper forum. Let’s do it in the Senate."

Samantala, nakahanda si Guanzon na maghain ng impeachment case laban kay Commissioner Aimee Ferolino kaugnay sa aniya'y "pag-ipit" sa Marcos cases.

"What you’re doing is already violation of the Anti-graft and Corrupt Practices Act, where you’re delaying your decision to favor a litigant. That is graft and that is an impeachable offense," ani Guanzon.

Nanggagalaiti pa rin si Guanzon kay Ferolino, na nauna na niyang ibinunyag na siyang may hawak ng 3 kasong disqualification laban kay Marcos.

"If I were still in Comelec a few more months, I'll skin her alive," ani Guanzon kay Ferolino.

Magreretiro na si Guanzon sa Miyerkoles pero nagbantang patuloy na magsasalita laban sa aniya’y pagkaantala ng resolusyon.

Bumanat din si Guanzon kay Marcos.

"I agree with President Duterte, Marcos Jr. is weak. He has a weak moral fiber. He’s weak, weak, weak!" aniya.

Ayaw naman nang patulan ng kampo ni Marcos ang mga banat ni Guanzon.

—Ulat nina Karen Davila at Ina Reformina, ABS-CBN News