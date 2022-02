Nitong mga nagdaang araw, nasa lagpas 2,000 bagong kaso ng COVID-19 ang naitatala sa National Capital Region (NCR) kada araw, malayao sa pinakamataas na 18,000 noong kasagsagan ng surge na dulot kamakailan ng omicron variant.

Pero noong Lunes, muling dumoble ang bilang ng kaso sa rehiyon, na umabot sa 4,040.

Marami ang nagulat sa bilang, pero ayon sa OCTA Research Group ay posibleng backlog o mga lumang kaso ang iba rito.

"Kasi 'yong positivity rate, bumababa pa rin naman, from 20 percent to 17 percent. 'Yong [reproduction] number bumababa saka 'yong health care utilization, patuloy na bumababa," ani OCTA fellow Guido David.

Pero tingin din ng OCTA na posibleng ang aktuwal na bilang ng mga may sakit sa NCR ay mas mataas pa kompara sa inire-report ng Department of Health (DOH).

"Noong kasagsagan ng [omicron] surge, we estimated na it could be 10 times higher. Kung 'pag sinama 'yong mga nagho-home test, hindi nagre-report, mga nagse-self medication parang dinoble lang natin 'yong bilang," ani David.

Sa kabila nito, masasabing tapos na ang pinakamalalang yugto ng huling surge sa maraming lugar sa bansa.

Katunayan, inaasahang maaaring bumalik na sa 4 digits o mas mababa sa 10,000 bagong kaso kada araw ang maitatala ng bansa sa susunod na linggo.

"I would say (for) Luzon, the worst is over. Sa Visayas din, the worst part is over except sa Negros Oriental. Davao City, the worst is over. Ganiyan din sa [Cagayan de Oro]," ani David.

Naniniwala rin ang infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante na kapag bumaba na ang mga kaso sa bansa, magtatagal ito dahil marami na rin ang may proteksiyon dahil sa bakuna o nagkaroon ng COVID-19.

Gayunpaman, dapat aniyang patuloy na mag-ingat ang mga tao, lalo na ang mga bahagi ng vulnerable population.

"Maski bumaba ang kaso natin, we're still seeing patients na vulnerable population na na-admit sa hospital, not necessarily because of COVID but because of their unstable comorbidities... these are still triggered by COVID dahil mababa ang response nila sa bakuna," ani Solante.

Ngayong Martes, nakapagtala ang Pilipinas ng 9,493 bagong kaso ng COVID-19, ayon sa datos ng DOH.

Umakyat naman sa 3,569,665 ang kabuuang bilang ng mga kaso, kung saan 176,053 ang active cases o may sakit pa rin.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News