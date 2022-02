Executive producer dati si Andres Bonifacio Jr. sa Ei2 Tech Inc., ang production company sa likod ng mga programa at aralin sa DepEd (Department of Education) TV na gamit ngayon sa distance learning.

Plano ngayon ni Andres at nasa 100 dating contractor ng kompanya na magsampa ng kaso laban sa Ei2 Tech at sa may-ari nitong news anchor at TV host na si Paolo Bediones.

Iginiit ng mga dating contractor na wala o delayed ang kanilang sahod mula 1 hanggang 8 buwan.

"Noong binigay sa amin iyong proyektong ito, nagtiwala kami, binigay namin lahat. In fact, natapos namin iyong dapat na i-deliver," ani Bonifacio.

"Maraming mga taong nawalan ng kuryente, napalayas sa bahay, napalayas sa kanilang apartment. Maraming naghirap, nag-suffer dahil sa tagal, dahil sa delay ng pasweldo ng Ei2 Tech," aniya.

Ayon kay Andres, Oktubre 2021 nang tumigil sa production ang staff dahil sa delay sa pasahod.

Nangako umano si Bediones na ibibigay ang kanilang sahod pagsapit ng Nobyembre, Disyembre at Enero. Pero hanggang ngayo'y wala na umano silang naririnig mula sa host at kompanya.

"Sa kadulu-duluhan, ganito lang din pala ang mangyayari, iiwanan lang din pala kami sa ere," sabi ni Bonifacio.

"As a messenger po nila, ito lang po talaga pinagkakakitaan ko, tapos inaasahan ng buong family ko. Wala pong ibang may trabaho sa amin, ako lang po talaga," kuwento naman ni Lyndon Taroy na dati ring nagtrabaho sa kompanya.

Plano rin umano nilang ireklamo ang paggamit ng kompanya sa kanilang mga pangalan sa bidding documents ng DepEd TV Phase 2 project, kahit hindi nila ito pinahintulutan gayong hindi na sila bahagi ng Ei2 Tech.

Bilang tugon sa mga paratang, sinabi ni Bediones sa ABS-CBN News na hihintayin nila ang mga kasong isasampa at hahayaang magdesisyon ang korte.

Ayon naman kay Education Undersecretary Alain Pascua, natanggap na ng kanilang ahensiya ang deliverables ng Ei2 Tech.

Nabayaran na rin umano ng DepEd ang kompanya at wala nang contractual obligation ang ahensiya sakaling may hindi nabayarang personnel.

Ayon sa contractors, padadalhan muna ng demand letter ang kompanya. Kung wala pang tugon, itutuloy na nila ang pagsampa ng reklamo.

Hindi ito ang unang pagkakataong nagreklamo ang mga gumagawa ng DepEd TV episodes kaugnay sa delay sa sahod. Dulong bahagi ng 2020 nang lumabas ang isyu.

